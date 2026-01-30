Independiente Rivadavia vs. Sarmiento de Junín: cuándo juegan y cómo comprar entradas

Se trata de un partido que ha generado grandes expectativas, ya que el presente de la Lepra es imponente: ganó los tres partidos oficiales que disputó en 2026, el correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina frente a Estudiantes de Buenos Aires y los dos del Torneo Apertura.

Los socios de Independiente Rivadavia que están con la cuota al día tienen su ingreso resuelto, pero los hinchas no socios de la Lepra podrán adquirir sus entradas a través del sitio web Accessfan.

Allí deben seleccionar a qué sector del Bautista Gargantini desean asistir para luego colocar sus datos personales. Los montos para el partido entre Independiente Rivadavia y Sarmiento de Junín son los siguientes:

Popular General: 40.000 pesos.

Popular para menor entre 5 a 14 años: 20.000 pesos.

Platea Este/Norte General: 60.000 pesos.

Platea Este/Norte menor entre 5 a 14 años: 30.000 pesos.

Platea Oeste General: 80.000 pesos.

Platea Oeste menor entre 5 a 14 años: 40.000 pesos.

Entradas - Independiente Rivadavia (1) Los hinchas de Independiente Rivadavia expectantes por el próximo partido.

Un mes maratónico para Independiente Rivadavia

El match contra el Verde marca el inicio de un febrero maratónico para Independiente Rivadavia (y para el resto de los equipos de la Liga Profesional), ya que deberá disputar cinco partidos, en el mes con menos días del año:

Fecha 3. Local vs. Sarmiento de Junín: martes 3/2 a las 21.15.

Fecha 4. Visitante vs. Estudiantes de Río Cuarto: lunes 9/2 a las 21.30.

Fecha 5. Local vs. Belgrano: sábado 14/2 a las 22.

Fecha 6: Local vs. Independiente de Avellaneda: jueves 19/2 a las 19.30.

Fecha 7: Visitante vs. Racing Club: jueves 26/2 a las 17.15.

Independiente Rivadavia tiene la posibilidad de sumar en casa

Independiente Rivadavia viene de ganar sus dos compromisos del Torneo Apertura por 2 a 1: primero a Atlético Tucumán en el Bautista Gargantini con goles de Alejo Osella y Matías Fernández y; en la segunda fecha, a Huracán de Parque Patricios con goles de Fabrizio Sartori y Sheyko Studer.

Por su lado, Sarmiento de Junín cayó en su debut 1 a 0 en su visita a Argentinos Juniors y en la segunda fecha venció como local a Banfield, con el gol de penal de Diego Churín.