Una carta a mi juventud acaba de estrenarse en Netflix este 29 de enero de 2026 y ya se perfila como una de las propuestas más emotivas dentro del catálogo de series y películas dramáticas de la plataforma. Esta producción de Indonesia, dirigida y escrita por Sim F., apuesta por una historia profundamente humana, cargada de sensibilidad, nostalgia y segundas oportunidades.
Netflix: dura 2 horas, toca las fibras más sensibles y es la película más sentida y grandiosa de 2026
Es un grandioso drama sobre la amistad y las segundas oportunidades. Acaba de estrenarse en Netflix y arrasa entre las nuevas series y películas del año
Con una duración de 2 horas y 15 minutos, la película desarrolla un relato sentimental y conmovedor ambientado en un orfanato, donde la relación entre un anciano cuidador y un joven huérfano rebelde se convierte en el eje central. A través de pequeños gestos, conflictos y momentos de ternura, Una carta a mi juventud reflexiona sobre la soledad, el perdón y la importancia de los vínculos que se construyen en los momentos más inesperados.
Gracias a su tono intimista y a una narrativa que prioriza las emociones por sobre el espectáculo, Una carta a mi juventud se suma al grupo de series y películas de Netflix ideales para quienes buscan historias profundas, capaces de tocar fibras sensibles y dejar huella mucho después de que terminan los créditos.
Netflix: de qué trata la película Una carta a mi juventud
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Una carta a mi juventud versa: “Un adolescente rebelde y un cuidador reservado forjan un vínculo inesperado en un orfanato mientras intentan reconciliarse con sus dolorosos pasados”.
La trama de la película gira en torno a la relación inesperada que se forma en un orfanato entre Simon, un anciano cuidador marcado por un pasado trágico, y Kefas, un huérfano rebelde que lidera a los demás niños en constantes travesuras.
Al principio, el cuidador se convierte en el blanco de bromas y desafíos, pero nada sale como los chicos esperan y las consecuencias terminan con la expulsión de Kefas. Lejos de reaccionar con dureza, Simon decide mostrarle comprensión y apoyo, al reconocerse en el dolor y la soledad del adolescente.
A partir de ese gesto, surge una amistad profunda y emotiva que transforma a ambos personajes. Sin embargo, cuando Kefas descubre el oscuro pasado del cuidador, él y sus amigos deberán unirse y correr contrarreloj para evitar un desenlace fatal, dando forma a una historia conmovedora sobre segundas oportunidades, empatía y vínculos que cambian la vida.
Netflix: tráiler de la película Una carta a mi juventud
Reparto de Una carta a mi juventud, película de Netflix
- Theo Camillo Taslim como Kefas joven
- Fendy Chow como Kefas
- Agus Wibowo como Simon
- Aqila Herby
- Cleo Haura
- Halim Latuconsina
Dónde ver la película Una carta a mi juventud, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Una carta a mi juventud se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Una carta a mi juventud se puede ver en Netflix.
- España: la película Una carta a mi juventud se puede ver en Netflix.