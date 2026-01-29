Netflix: dura 2 horas, toca las fibras más sensibles y es la película más sentida y grandiosa de 2026

una carta a mi juventud pelicula

Netflix: de qué trata la película Una carta a mi juventud

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Una carta a mi juventud versa: “Un adolescente rebelde y un cuidador reservado forjan un vínculo inesperado en un orfanato mientras intentan reconciliarse con sus dolorosos pasados”.

La trama de la película gira en torno a la relación inesperada que se forma en un orfanato entre Simon, un anciano cuidador marcado por un pasado trágico, y Kefas, un huérfano rebelde que lidera a los demás niños en constantes travesuras.

Al principio, el cuidador se convierte en el blanco de bromas y desafíos, pero nada sale como los chicos esperan y las consecuencias terminan con la expulsión de Kefas. Lejos de reaccionar con dureza, Simon decide mostrarle comprensión y apoyo, al reconocerse en el dolor y la soledad del adolescente.

A partir de ese gesto, surge una amistad profunda y emotiva que transforma a ambos personajes. Sin embargo, cuando Kefas descubre el oscuro pasado del cuidador, él y sus amigos deberán unirse y correr contrarreloj para evitar un desenlace fatal, dando forma a una historia conmovedora sobre segundas oportunidades, empatía y vínculos que cambian la vida.

Netflix: tráiler de la película Una carta a mi juventud

Embed - UNA CARTA A MI JUVENTUD | TRAILER ESPAÑOL | 29 Enero/26 - NETFLIX

Reparto de Una carta a mi juventud, película de Netflix

Theo Camillo Taslim como Kefas joven

Fendy Chow como Kefas

Agus Wibowo como Simon

Aqila Herby

Cleo Haura

Halim Latuconsina

Dónde ver la película Una carta a mi juventud, según la zona geográfica