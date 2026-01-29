Netflix acaba de estrenar 4 capítulos de la serie que promete convertirse en el éxito mundial de 2026

La serie Los Bridgerton acaba de estrenar su cuarta temporada en Netflix este jueves 29 de enero, y ya es uno de los lanzamientos más comentados dentro del catálogo de series y películas de la plataforma. Tras el éxito de las entregas anteriores, la historia da un giro romántico esperado por los fanáticos al centrarse en Benedict Bridgerton y su inolvidable encuentro con la enigmática Dama de Plata.
Esta nueva temporada está protagonizada por Luke Thompson como Benedict y Yerin Ha en el papel de Sophie Beckett, y adapta la novela Te doy mi corazón, de Julia Quinn. La trama comienza con el icónico baile de máscaras, un momento clave que marca el inicio de un romance cargado de misterio, diferencias sociales y emociones intensas, fiel al espíritu clásico que convirtió a la serie en un fenómeno mundial.
Con el estreno ya disponible en Netflix, la temporada 4 de Los Bridgerton también responde a varias incógnitas que dejaron los capítulos anteriores, incluyendo el futuro de Colin y Penélope, además de presentar nuevos personajes que renuevan el universo de la serie.
Netflix: qué pasa en Bridgerton, temporada 4
En la temporada 3 de Bridgerton, la serie nos sorprendió al saltarse el orden de los libros de la saga, la cual tomó por referencia el cuarto libro escrito por Julia Quinn. Aunque al final de la tercera parte se abren las puertas a tres posibles protagonistas, la temporada cuatro será sobre Benedict.
Según indica la sinopsis, la cuarta temporada se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict, quien, a pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, se resiste a sentar cabeza. Sin embargo, conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre.
Esa joven resulta ser Sophie (Yerin Ha), hija ilegítima de un conde. El comienzo es similar al de un cuento de Cenicienta, y los siguientes acontecimientos llevan a Benedict (Luke Thompson) a suspirar por la misteriosa dama mientras se enreda en una historia de amor prohibido.
Reparto de la temporada 4 de Los Bridgerton
En la cuarta temporada regresan muchos personajes de la tercera entrega, como Colin, interpretado por Luke Newton y Penelope, de la mano de Nicola Coughlan.
- Claudia Jessie como Eloise Bridgerton
- Luke Thompson como Benedict Bridgerton
- Yerin Ha como Sophie Beckett
- Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton
- Simone Ashley como Kate Bridgerton
- Golda Rosheuvel como la Reina Charlotte
- Adjoa Andoh como Lady Danbury
- Ruth Gemmell como Violet Bridgerton
- Hannah Dodd como Francesca Bridgerton
- Victor Alli como Lord John Stirling
- Masali Baduza como Michaela Stirling
- Polly Walker como Portia Featherington
- Harriet Cains como Philippa Featherington
- Bessie Carter como Prudence Featherington
- Florence Hunt como Hyacinth Bridgerton
- Martins Imhangbe como Will Mondrich
- Emma Naomi como Alice Mondrich
- Will Tilston como Gregory Bridgerton
- Hugh Sachs como Brimsley
- Kathryn Drysdale como Genevieve Delacroix
- Jessica Madsen como Cressida Cowper
- Lorraine Ashbourne como Mrs Varley
- Daniel Francis como Lord Marcus Anderson
Entre las nuevas incorporaciones, además de Yerin Ha como Sophie Beckett, tendremos a Katie Leung para interpretar a Lady Araminta Gun, Michelle Mao para dar vida a Rosamund Li e Isabella Wei se transformará en Posy Li.
Dónde ver la serie Bridgerton, según la zona geográfica
Bridgerton se puede ver en la plataforma de Netflix en diferentes países, como Argentina, España y Estados Unidos. La temporada 4 está disponible desde este jueves 29 de enero de 2026.