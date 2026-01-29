Netflix acaba de estrenar 4 capítulos de la serie que promete convertirse en el éxito mundial de 2026

Netflix: qué pasa en Bridgerton, temporada 4

En la temporada 3 de Bridgerton, la serie nos sorprendió al saltarse el orden de los libros de la saga, la cual tomó por referencia el cuarto libro escrito por Julia Quinn. Aunque al final de la tercera parte se abren las puertas a tres posibles protagonistas, la temporada cuatro será sobre Benedict.

bridgerton temporada 4.jpg

Según indica la sinopsis, la cuarta temporada se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict, quien, a pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, se resiste a sentar cabeza. Sin embargo, conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre.

Esa joven resulta ser Sophie (Yerin Ha), hija ilegítima de un conde. El comienzo es similar al de un cuento de Cenicienta, y los siguientes acontecimientos llevan a Benedict (Luke Thompson) a suspirar por la misteriosa dama mientras se enreda en una historia de amor prohibido.

Embed - Bridgerton: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de la temporada 4 de Los Bridgerton

En la cuarta temporada regresan muchos personajes de la tercera entrega, como Colin, interpretado por Luke Newton y Penelope, de la mano de Nicola Coughlan.

Claudia Jessie como Eloise Bridgerton

como Eloise Bridgerton Luke Thompson como Benedict Bridgerton

como Benedict Bridgerton ue como Sophie Beckett

como Sophie Beckett Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton

Simone Ashley como Kate Bridgerton

Golda Rosheuvel como la Reina Charlotte

Adjoa Andoh como Lady Danbury

Ruth Gemmell como Violet Bridgerton

Hannah Dodd como Francesca Bridgerton

Victor Alli como Lord John Stirling

Masali Baduza como Michaela Stirling

Polly Walker como Portia Featherington

Harriet Cains como Philippa Featherington

Bessie Carter como Prudence Featherington

Florence Hunt como Hyacinth Bridgerton

Martins Imhangbe como Will Mondrich

Emma Naomi como Alice Mondrich

Will Tilston como Gregory Bridgerton

Hugh Sachs como Brimsley

Kathryn Drysdale como Genevieve Delacroix

Jessica Madsen como Cressida Cowper

Lorraine Ashbourne como Mrs Varley

Daniel Francis como Lord Marcus Anderson

Entre las nuevas incorporaciones, además de Yerin Ha como Sophie Beckett, tendremos a Katie Leung para interpretar a Lady Araminta Gun, Michelle Mao para dar vida a Rosamund Li e Isabella Wei se transformará en Posy Li.

Dónde ver la serie Bridgerton, según la zona geográfica

Bridgerton se puede ver en la plataforma de Netflix en diferentes países, como Argentina, España y Estados Unidos. La temporada 4 está disponible desde este jueves 29 de enero de 2026.