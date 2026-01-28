Netflix es un éxito con la romántica historia de amor turca que rompe corazones

La buena noticia para los espectadores es que también se percibe el esfuerzo por hacer las cosas diferentes. Algunos acusan que la falta de química entre los protagonistas podría hacerte abandonar la película, pero te verás tentado a darles una oportunidad por su carácter auténtico y atractivo físico.

Netflix: de qué trata la película Una imagen para creer

La reseña de la película turca Una imagen para creer sigue la historia de Sahra y Deniz, quienes se conocieron de pequeños y sus caminos vuelven a cruzarse de adultos.

unaimagen

El hecho de que se encuentren no es coincidencia, sino que sus respectivas abuelas están jugando a Cupido.

De acuerdo a la sinopsis oficial: “Unas entrometidas abuelitas engañan a sus nietos adultos para que se reencuentren, lo que reaviva una vieja llama y hace resurgir conflictos del pasado”.

Netflix: reparto de la película Una imagen para creer

Ayca Aysin Turan como Sahra

Ekin Koc como Deniz

Zerrin Sümer Tuncsav

Naz Cagla Irmak

Cagri Citanak como Ulas

Kemal Okan Özkan como Kerem

Bülent Gültekin como Mert

Çala Irmak como Ahu

Tráiler de la película Una imagen para creer

Embed - UNA IMAGEN PARA CREER Trailer (2023) SUBTITULADO [HD] Netflix-Turquía / Make Me Believe Trailer

Dónde ver la película Una imagen para creer, según la zona geográfica