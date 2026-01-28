En Netflix brilla y sorprende la romántica historia de amor que rompe corazones y conquista a miles de usuarios. Un encuentro que revivirá la llama del amor; se trata de la película Una imagen para creer.
Netflix es un éxito con la romántica historia de amor turca que rompe corazones
En Netflix brilla y sorprende la romántica historia de amor que rompe corazones y conquista a miles de usuarios. Un encuentro que revivirá la llama del amor
Un par de abuelas entrometidas engañan a sus nietos ya adultos para que tengan un encuentro romántico que reaviva un amor de la infancia y viejos piques.
Aunque la llama del amor empieza a arder en el corazón de este par, también resurgen los conflictos del pasado. Es una historia de amor que, por momentos, avanza confiada sobre los tropos del género.
La buena noticia para los espectadores es que también se percibe el esfuerzo por hacer las cosas diferentes. Algunos acusan que la falta de química entre los protagonistas podría hacerte abandonar la película, pero te verás tentado a darles una oportunidad por su carácter auténtico y atractivo físico.
Netflix: de qué trata la película Una imagen para creer
La reseña de la película turca Una imagen para creer sigue la historia de Sahra y Deniz, quienes se conocieron de pequeños y sus caminos vuelven a cruzarse de adultos.
El hecho de que se encuentren no es coincidencia, sino que sus respectivas abuelas están jugando a Cupido.
De acuerdo a la sinopsis oficial: “Unas entrometidas abuelitas engañan a sus nietos adultos para que se reencuentren, lo que reaviva una vieja llama y hace resurgir conflictos del pasado”.
Netflix: reparto de la película Una imagen para creer
- Ayca Aysin Turan como Sahra
- Ekin Koc como Deniz
- Zerrin Sümer Tuncsav
- Naz Cagla Irmak
- Cagri Citanak como Ulas
- Kemal Okan Özkan como Kerem
- Bülent Gültekin como Mert
- Çala Irmak como Ahu
Tráiler de la película Una imagen para creer
Dónde ver la película Una imagen para creer, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Una imagen para creer se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Una imagen para creer se puede ver en Netflix.
- España: la película Una imagen para creer se puede ver en Netflix.