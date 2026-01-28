Estos helicópteros fueron pensados tanto para el ejército propio como para mercados internacionales que buscan capacidad y eficiencia en combate. La sigla “ME” no es un adorno, significa “Modernizado y Exportable”, y refleja una versión mejorada que integra los aprendizajes de décadas de desarrollo de helicópteros de ataque.

Z10ME (1)

China domina los cielos con la creación de un nuevo y tecnológico helicóptero militar

El Z10ME es la expresión de una estrategia más amplia. China ha logrado crear un helicóptero competitivo frente a modelos occidentales y rusos, ofreciendo potencia, tecnología y adaptación a países que buscan modernidad sin depender de bloques tradicionales.