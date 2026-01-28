La causa de los certificados truchos complica a Omar Sperdutti por pagos de $276 millones en efectivo

omar sperdutti intervencion liga mendocina En solo 60 días, se autorizaron pagos en billetes físicos por un total de $276.674.000, lo que constituye una violación flagrante a la Ley Antievasión. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Cronología del escándalo en la Liga Mendocina

Para entender cómo la Liga quedó acorralada es necesario reconstruir la historia paso a paso. Lo que comenzó como un "descuido" terminó revelando una maquinaria financiera interna.

1. El hallazgo casual

Todo estalló el 3 de junio de 2025. Durante una reunión en la sede de la calle Garibaldi, la diputada provincial y presidenta del Fútbol Femenino, Giuliana Díaz, notó algo extraño en los nuevos aptos físicos: llevaban la firma y el sello de su tía, la cardióloga Marisa Josefina Torre.

Al consultarle, Torre negó categóricamente trabajar para la Liga o haber firmado esos papeles. Se confirmó así el delito primario: falsificación de documento y ejercicio ilegal de la medicina. Y Torre fue a la Justicia. A ella se sumaron, luego, dos abogados querellantes más.

2. La fachada: "STMM Salud"

La Liga intentó controlar el daño denunciando a la supuesta empresa prestadora llamada "STMM Salud" (perteneciente al Sindicato de Trabajadores Municipales de Maipú). La defensa de Sperdutti fue presentarse como víctima de "buena fe" de esta firma tercerizada, que los había engañado con los 8.000 aptos físicos anuales.

3. El nexo político-sindical: Fabio Alenda

La investigación del fiscal Juan Manuel Sánchez identificó rápidamente al eslabón clave: Fabio Alenda.

Este hombre, quien era Secretario General del Sindicato de Municipales de Maipú y, a la vez, tenía un pasado como dirigente de la propia Liga (expresidente de Futsal), apareció como el "puente" operativo entre los hombres de Sperdutti y la empresa que se encargaba de los aptos físicos.

4. La caída de la coartada: los libros contables

Según consta en el expediente, la versión de la "empresa tercerizada" va camino a convertirse en una ficción administrativa. La Liga no le pagaba a una empresa constituida mediante facturas; le pagaba personalmente a Fabio Alenda y a la médica imputada Natalia Busceme, mayoritariamente en efectivo y fabricando sus propios recibos para cubrir los huecos legales.

la liga mendocina documento expediente Documento que obra en el expediente donde se muestra un pago en efectivo por $32..525.000, entre otros movimientos.

La "montaña de efectivo"

El análisis financiero es letal. La Ley 25.345 (Ley Antievasión) prohíbe realizar pagos en efectivo por montos superiores a $10.000. La Liga movió $276.674.000 en billetes físicos en apenas dos meses, todo según consta en el expediente, que además detalla movimientos llamativos:

En una sola operación del 28 de abril, de un total de $35.742.000 a pagar, la Liga entregó $32.525.000 en efectivo.

El 7 de marzo, de un pago de $25 millones, $20.430.000 salieron en billetes.

El 17 de febrero, se registra una salida de caja de $75.393.000 en efectivo.

Al operar de esta manera, la denuncia de la querella estima que se generó una evasión de $130.000.000 correspondientes al IVA y Ganancias que nunca se tributaron.

Giuliana Diaz (14).jpeg Todo estalló el 3 de junio de 2025. Durante una reunión en la sede de la calle Garibaldi, la diputada provincial y presidenta del Fútbol Femenino, Giuliana Díaz, notó algo extraño en los nuevos aptos físicos. Y allí comenzó el escándalo en la Liga Mendocina de Fútbol. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

La maniobra de los "Recibos X": facturar al revés

Volviendo a la figura de Fabio Alenda, hay que aclarar que no es médico ni empresario: figura formalmente como empleado de la Municipalidad de Maipú.

Su situación fiscal es insostenible: está inscripto como monotributista en la Categoría F (locación de servicios), cuyo tope de facturación es ínfimo comparado con los $33.135.000 que la Liga le pagó en apenas dos meses. No tiene empresa habilitada ni es Responsable Inscripto.

Ante la imposibilidad de que Alenda entregara una factura legal por esos montos, la Liga recurrió a la maniobra de los "Recibos X". En lugar de recibir una factura, la propia Liga imprimía un papel con la leyenda "Documento no válido como factura" y hacía que Alenda lo firmara.

"La facturación se hacía al revés. Lo correcto es que el proveedor facture; aquí la Liga fabricaba el comprobante para dibujar la salida de dinero negro", explicaron fuentes de la querella.

omar sperdutti liga mendocina de futbol entrevista Omar Sperdutti es investigado por el fiscal Juan Manuel Sánchez. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

El cerco judicial: 4 imputados y un presidente en la mira

Este flujo de dinero conecta directamente a la tesorería de la Liga con la causa penal.

El fiscal Sánchez ya imputó a 4 personas:

• Fabio Alenda: señalado como organizador (para no ir preso debió pagar una caución de $50 millones).

• Natalia Busceme: la médica que también cobró más de $22 millones "en negro" de la Liga (caución de $20 millones).

• Patricia Godoy y Rocío Reyes, cómplices en la logística y quienes habrían estado a cargo de realizar los electrocardiogramas, aunque no tenían formación técnica ni autorización profesional.

Mientras la Justicia avanza, la situación de Omar Sperdutti se complica. El estatuto de la Liga (art. 327) establece que todos los pagos deben ser "previamente autorizados por el Presidente y el Tesorero". Los documentos muestran que el financiamiento a la banda de los certificados no fue un error, sino una política de gestión.

Sede Liga Mendocina de Fútbol.jpg La sede de la Liga Mendocina ubicada en calle Garibaldi, de Ciudad.

El otro frente: desvíos a empresas familiares

Mientras la causa penal por los certificados avanza, Omar Sperdutti enfrenta otro frente de tormenta en la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ) por administración fraudulenta y confusión patrimonial.

Las denuncias administrativas señalan que el "modus operandi" de los pagos discrecionales no se limitó a los médicos truchos, sino que se extendió al entorno íntimo del presidente:

• Obras para los hijos: se cuestionan transferencias por $108,3 millones a la firma Transosgui S.A., propiedad de los hijos de Sperdutti, para refacciones en la sede.

• Transporte para la esposa: se detectaron giros por $21 millones a la empresa DHP60 S.A.S., de su esposa, justificados como "urgencias" de último momento para traslados de selecciones.

• Vacaciones pagas: el propio Sperdutti admitió haber pedido una transferencia de $20 millones a la agencia de viajes "Ahí Vamos", para costear sus vacaciones, alegando que la Liga le debía $90 millones.

En una entrevista con Diario UNO, el mismo Sperdutti contó que solo se cobró $20 de $90 millones; y que los otros $70 millones, los donó.

Nada de esto figura aún en ningún asiento contable de la Liga. La acumulación de pruebas -desde el manejo de efectivo ilegal en la causa penal hasta los giros a familiares en el expediente administrativo- configura un escenario crítico para Omar Sperdutti y otras autoridades de la Liga.