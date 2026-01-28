Tras los incendios forestales que azotan al país desde principios de diciembre, los gobernadores de Río Negro, Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz solicitaron este lunes al Congreso que trate con carácter de “urgente” la ley de Emergencia Ígnea durante el período de sesiones extraordinarias.
Incendios forestales: ya se quemaron 230.000 hectáreas y gobernadores le reclaman la Emergencia al Congreso
Gobernadores patagónicos solicitaron que la Emergencia ígnea se trate en sesiones extraordinarias para destrabar fondos y reforzar la coordinación con la Nación
Del encuentro, que se realizó de manera virtual, participaron Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes coincidieron en advertir sobre la gravedad de la situación que atraviesa la región patagónica como consecuencia de los incendios forestales registrados en los últimos meses.
Casi 230.000 hectáreas fueron arrasadas por los incendios forestales
Según detallaron, en ese período se quemaron más de 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 en Chubut, 6.000 en Neuquén, además de 10.000 en Río Negro y 700 en Santa Cruz, lo que eleva el total regional a casi 230.000 hectáreas afectadas.
Los mandatarios destacaron el trabajo conjunto que se viene desarrollando con el Gobierno nacional a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y valoraron el despliegue operativo y la articulación interjurisdiccional. Sin embargo, remarcaron que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la Patagonia exigen recursos y herramientas extraordinarias, tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas y la recuperación ambiental y productiva de las zonas damnificadas.
En ese marco, informaron que mantuvieron contacto con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien le adelantaron la decisión de impulsar este planteo ante el Congreso con el objetivo de lograr la pronta sanción de la ley de Emergencia Ígnea durante las sesiones extraordinarias, según se informó en un comunicado.
La eventual aprobación de la norma permitiría destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.
Investigan a funcionarios por los incendios en el Parque Nacional Los Alerces
Mientras el fuego avanza en Chubut, con dos incendios en los alrededores de Cholila, en la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel informó que se encuentra en curso una investigación federal para determinar la actuación y eventual responsabilidad penal de los funcionarios competentes en el manejo del fuego.
La causa es en relación con los incendios forestales detectados el pasado 9 de diciembre en el brazo sur del lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces.