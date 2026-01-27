Investigan a funcionarios por los incendios en el Parque Nacional Los Alerces

chubut reuters (2) Se trata de algunos de los incendios forestales más graves de las últimas décadas en la Patagonia argentina.

“La investigación se encuentra en curso, cuidando a la vez de no afectar las tareas de combate del fuego que actualmente se están llevando a cabo”, señalaron desde la fiscalía cargo del fiscal federal Santiago Roldán.

Pedido de informes a Parques Nacionales

En el marco de la causa, se solicitaron informes a la Administración de Parques Nacionales y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, y se dio intervención a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Departamento Técnico Investigativo de la Policía Federal Argentina.

Fuentes técnicas y expertos en incendios forestales sostienen que el rayo que cayó a comienzos de diciembre del año pasado no habría sido controlado de manera eficaz, lo que permitió la expansión de los focos ígneos que permanecen activos hasta la actualidad. En ese contexto, ya se registran más de 35.000 hectáreas afectadas en toda la provincia de Chubut.

La apertura de la investigación judicial se conoció pocos días después de que la Administración de Parques Nacionales anunciara la intervención del Parque Nacional Los Alerces, con el objetivo de “asegurar la adecuada tutela de los bienes ambientales protegidos” y reforzar las tareas para contener y extinguir el incendio.

incendio en chubut Sequía prolongada, altas temperaturas y fuertes vientos colaboran contra los incendios.

Los incendios en la Patagonia argentina

Desde comienzos de enero, distintos focos activos en la provincia de Chubut se intensificaron, especialmente en zonas como Los Alerces, Epuyén y El Hoyo, con más de 35.000 hectáreas arrasadas solo en ese distrito. El avance de las llamas puso en riesgo a comunidades cercanas, incluido el casco urbano de Esquel.

Las condiciones climáticas adversas —sequía prolongada, altas temperaturas y fuertes vientos— favorecieron la propagación del fuego en gran parte de la región patagónica. Ambientalistas advierten que se trata de algunos de los incendios forestales más graves de las últimas décadas en la Patagonia argentina, con amplias superficies de bosques andino-patagónicos severamente dañadas.

En paralelo, distintas fiscalías investigan el posible origen intencional de algunos focos, en un contexto atravesado también por la circulación de desinformación y teorías conspirativas en redes sociales y declaraciones públicas.

Impacto social y ambiental

Los incendios provocaron daños significativos en extensas áreas de bosque nativo, zonas rurales e interfases urbano-forestales, con consecuencias directas sobre la biodiversidad, las economías locales y la actividad turística. Especialistas advierten que la recuperación ecológica de los ecosistemas afectados podría demandar varias décadas, dada la magnitud de la destrucción.