El calor y el viento reavivaron los incendios forestales en el sur del país

incendios chubut

En el terreno trabajan de manera coordinada brigadistas, bomberos voluntarios y aviones hidrantes, mientras se evalúa la posibilidad de solicitar refuerzos a provincias vecinas o a la Nación para fortalecer los operativos en las áreas de mayor complejidad.

La reactivación de los incendios llevó además a intensificar las medidas de prevención y las advertencias a las comunidades rurales y a quienes habitan o transitan zonas boscosas. En ese marco, las autoridades recomendaron extremar los cuidados y evitar cualquier acción que pueda generar nuevos focos, como el uso de fuego al aire libre o chispas provenientes de maquinaria.

En paralelo, se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas para ajustar de forma dinámica los operativos de combate y prevención del fuego.

incendios en chubut1

Zonas bajo alerta por riesgo de incendios forestales

Chubut

El SMN emitió alertas amarillas y naranjas específicas para sectores de Chubut debido a las altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos que potencian la propagación de focos ígneos, especialmente en áreas rurales y forestales.

Región patagónica y provincias vecinas