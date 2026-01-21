Las altas temperaturas y las fuertes ráfagas de viento provocaron en las últimas horas un recrudecimiento de los incendios forestales en la provincia de Chubut.
El calor y el viento reavivaron los incendios forestales en el sur del país
Las condiciones climáticas obligaron a reforzar el combate del fuego en zonas rurales y boscosas. Emitieron alertas amarillas y naranjas en provincias vecinas
El escenario climático adverso agravó la situación en el sur del país y obligó a las autoridades provinciales a reforzar las tareas de combate del fuego en distintas zonas rurales y forestales, con el apoyo de dotaciones de bomberos y brigadistas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas para diversos sectores del territorio chubutense, condiciones que favorecen la propagación de las llamas ya activas y la aparición de nuevos focos ígneos.
En el terreno trabajan de manera coordinada brigadistas, bomberos voluntarios y aviones hidrantes, mientras se evalúa la posibilidad de solicitar refuerzos a provincias vecinas o a la Nación para fortalecer los operativos en las áreas de mayor complejidad.
La reactivación de los incendios llevó además a intensificar las medidas de prevención y las advertencias a las comunidades rurales y a quienes habitan o transitan zonas boscosas. En ese marco, las autoridades recomendaron extremar los cuidados y evitar cualquier acción que pueda generar nuevos focos, como el uso de fuego al aire libre o chispas provenientes de maquinaria.
En paralelo, se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas para ajustar de forma dinámica los operativos de combate y prevención del fuego.
Zonas bajo alerta por riesgo de incendios forestales
Chubut
-
El SMN emitió alertas amarillas y naranjas específicas para sectores de Chubut debido a las altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos que potencian la propagación de focos ígneos, especialmente en áreas rurales y forestales.
Región patagónica y provincias vecinas
-
Informes recientes indican que al menos diez provincias están bajo alerta por riesgo de incendios forestales, no solo en la Patagonia sino también en otras regiones del país. Entre ellas se mencionan: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, La Pampa, San Juan, San Luis, Mendoza, e incluso zonas del sur de Buenos Aires.