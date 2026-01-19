Ya son 19 los muertos por los incendios en Chile y alertan por un escenario aún más crítico

incendios en chile1

La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, detalló que a nivel nacional permanecen 23 incendios en combate, de los cuales siete se concentran en la región de Ñuble, siete en el Biobío y cinco en La Araucanía. En esta última región se decretó alerta roja para las comunas de Lumaco, Collipulli y Angol, mientras que Tiltil se mantiene bajo alerta amarilla en la Región Metropolitana. Biobío y Ñuble continúan con alerta roja regional.

Las autoridades destacaron el despliegue de más de 150 aeronaves, entre recursos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Senapred, las Fuerzas Armadas y empresas forestales, además de brigadistas, efectivos policiales y personal militar. En paralelo, se inició el envío de ayuda humanitaria y se reforzó la coordinación público-privada para hacer frente a una emergencia que, según el gobierno de Chile, aún se encuentra en pleno desarrollo.

Sospecha de origen intencional

El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, se refirió al origen de los incendios y sostuvo que la emergencia sería de carácter intencional. En declaraciones a Tele13 Radio, afirmó que “es evidente que hay una intencionalidad”, al señalar que la presencia de múltiples focos y su conexión, favorecida por la dirección del viento, permitió que se transformaran en un incendio de gran magnitud.

incendio concepción chile

Si bien descartó la existencia de una organización detrás de los hechos, el funcionario sostuvo que “probablemente son personas que tienen algún problema en su cabeza y en su corazón, y están dispuestas a hacer cosas como las que están pasando”. Finalmente, solicitó “encarecidamente que se investigue” lo ocurrido para identificar y sancionar a los responsables del daño causado.

Fuentes: Emol, Tele13 Radio y Publimetro.