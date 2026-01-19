Tragedia ferroviaria en España dejó 39 muertos y más de 150 heridos tras el choque de dos trenes

El grave accidente ferroviario ocurrido la tarde del domingo en la localidad de Adamuz, en la provincia española de Córdoba, dejó hasta el momento 39 personas fallecidas, entre ellas el maquinista de uno de los trenes involucrados, y 152 heridos, de los cuales 73 permanecen internados, incluidos 24 en estado grave, según el último balance oficial.
El siniestro se produjo cuando un tren de alta velocidad LD AV Iryo, que cubría el trayecto Málaga–Madrid, descarriló e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy, un tren Alvia que unía Puerta de Atocha con Huelva. Como consecuencia del impacto, ambas formaciones descarrilaron.
Varios vagones de los dos trenes se salieron de la vía y algunos coches de la parte trasera del convoy procedente de Málaga volcaron y cayeron por un talud lindero a la traza ferroviaria, de acuerdo con fuentes de los servicios de emergencia y testimonios presenciales.
Un periodista de la radiotelevisión pública española RTVE, que viajaba en el tren que partió de Málaga, relató en directo lo ocurrido. “Hubo un momento en que se sintió una especie de terremoto y era que habíamos descarrilado”, contó. “A los diez minutos de salir empezó a temblar muchísimo y descarriló del coche seis hacia atrás”, añadió, al señalar que varios vagones quedaron gravemente dañados.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, calificó la situación de “muy triste” y subrayó el fuerte impacto humano del siniestro. “No estamos acostumbrados a un accidente de estas características. En estos trenes viajan familias enteras, personas mayores y niños; en definitiva, personas de todas las edades”, expresó durante una declaración a la prensa en el lugar del hecho, adonde se trasladó para interiorizarse de la situación.
Un siniestro “tremendamente extraño”
Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, consideró que se trata de un siniestro “tremendamente extraño”, al haberse producido en un tramo recto de la vía, con un tren de nueva construcción —fabricado en 2022— que había superado su última revisión técnica el pasado 15 de enero, y en un punto donde la infraestructura había sido renovada recientemente. “Es verdaderamente raro”, sostuvo.
Las autoridades indicaron que, por el momento, no hay una causa oficial confirmada y llamaron a la cautela, al remarcar que el análisis técnico de un accidente de esta magnitud demanda tiempo y una investigación exhaustiva antes de determinar eventuales responsabilidades.