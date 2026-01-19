Tragedia ferroviaria en España dejó 39 muertos y más de 150 heridos tras el choque de dos trenes

Un periodista de la radiotelevisión pública española RTVE, que viajaba en el tren que partió de Málaga, relató en directo lo ocurrido. “Hubo un momento en que se sintió una especie de terremoto y era que habíamos descarrilado”, contó. “A los diez minutos de salir empezó a temblar muchísimo y descarriló del coche seis hacia atrás”, añadió, al señalar que varios vagones quedaron gravemente dañados.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, calificó la situación de “muy triste” y subrayó el fuerte impacto humano del siniestro. “No estamos acostumbrados a un accidente de estas características. En estos trenes viajan familias enteras, personas mayores y niños; en definitiva, personas de todas las edades”, expresó durante una declaración a la prensa en el lugar del hecho, adonde se trasladó para interiorizarse de la situación.

tren españa

Un siniestro “tremendamente extraño”

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, consideró que se trata de un siniestro “tremendamente extraño”, al haberse producido en un tramo recto de la vía, con un tren de nueva construcción —fabricado en 2022— que había superado su última revisión técnica el pasado 15 de enero, y en un punto donde la infraestructura había sido renovada recientemente. “Es verdaderamente raro”, sostuvo.

Las autoridades indicaron que, por el momento, no hay una causa oficial confirmada y llamaron a la cautela, al remarcar que el análisis técnico de un accidente de esta magnitud demanda tiempo y una investigación exhaustiva antes de determinar eventuales responsabilidades.