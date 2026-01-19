Accidente de trenes en España: "Los celulares no dejaban de sonar junto a los fallecidos"

Como consecuencia de la tragedia entre ambos trenes y del posterior descarrilamiento, varios vagones de las dos formaciones se salieron de la vía y algunos de los coches de la parte trasera del convoy procedente de Málaga volcaron, cayendo por un talud adyacente a la plataforma ferroviaria, según confirmaron fuentes de los servicios de emergencia y testigos presenciales.

españa-trenes-accidente El accidente de trenes en España ha causado conmoción mundial.

España: lamentable choque de trenes, con duros testimonios

Tras el accidente en España, las muestras de dolor por el fallecimiento se repitieron una y otra vez.

Muchas víctimas que salieron ilesas pudieron contar todo lo sucedido en el accidente entre dos trenes y cómo vivieron ese dramático momento.

Entre tantos testimonios tras la tragedia, llega a estremecer los relatos de algunos de los bomberos que estuvieron abocados a las tareas de rescate tras el accidente que involucró dos trenes.

Los bomberos no dudaron el caratular este accidente como “una de las mayores intervenciones, en cuanto al nivel de desastre, en la que hemos participado hasta el momento”.

accidente-españa-trenes Los rescatistas trabajaron muchísimo por la tragedia ocasionada entre dos trenes en España.

“Cuando llegamos era todo un caos”, revelaron los rescatistas, que tuvieron que trabajar con un escenario terrorífico, con cuerpos esparcidos, personas gritando desorientadas y mucho desconcierto.

“Los celulares no dejaban de sonar junto a los cuerpos de los fallecidos”, revelaron con terror en sus ojos.

españa-trenes Los rescatistas se encontraron con un escenario terrorífico tras la tragedia que protagonizaron dos trenes en España.

Por qué chocaron los dos trenes en España

Las autoridades de España indicaron que por el momento no existe una causa oficial confirmada por el accidente y apelaron a la cautela por la tragedia, subrayando que el análisis técnico de un siniestro de esta magnitud requiere tiempo y una investigación exhaustiva antes de determinar responsabilidades.