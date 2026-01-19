Inicio Mundo España
Accidente de trenes en España: "Los celulares no dejaban de sonar junto a los fallecidos"

El dramatismo se apoderó apenas chocaron dos trenes en España, en un accidente que dejó 39 muertos hasta el momento

Miguel Guayama
El choque de trenes en España dejó un saldo de 39 muertos y se esperan por más víctimas fatales.

El gravísimo accidente ferroviario se produjo durante la tarde del domingo en la localidad de Adamuz, en la provincia meridional de Córdoba, España. El choque de dos trenes dejó 39 personas muertas, entre ellas el maquinista de uno de las formaciones que colisionaron, en una tragedia que está en los ojos del mundo entero.

Además, el accidente en España dejó un saldo de 152 heridos, de los cuales 73 permanecen hospitalizados, incluidos 24 en estado grave, según el último balance facilitado por las autoridades de ese país.

El grave accidente sucedió a las 19:45 del domingo, cuando el tren de alta velocidad LD AV Iryo 6189, con origen en Málaga y destino Madrid, descarriló en los desvíos de entrada de la vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy, un tren Alvia LD AV 2384 Puerta de Atocha-Huelva, que también descarriló.

Como consecuencia de la tragedia entre ambos trenes y del posterior descarrilamiento, varios vagones de las dos formaciones se salieron de la vía y algunos de los coches de la parte trasera del convoy procedente de Málaga volcaron, cayendo por un talud adyacente a la plataforma ferroviaria, según confirmaron fuentes de los servicios de emergencia y testigos presenciales.

El accidente de trenes en España ha causado conmoción mundial.

España: lamentable choque de trenes, con duros testimonios

Tras el accidente en España, las muestras de dolor por el fallecimiento se repitieron una y otra vez.

Muchas víctimas que salieron ilesas pudieron contar todo lo sucedido en el accidente entre dos trenes y cómo vivieron ese dramático momento.

Entre tantos testimonios tras la tragedia, llega a estremecer los relatos de algunos de los bomberos que estuvieron abocados a las tareas de rescate tras el accidente que involucró dos trenes.

Los bomberos no dudaron el caratular este accidente como “una de las mayores intervenciones, en cuanto al nivel de desastre, en la que hemos participado hasta el momento”.

Los rescatistas trabajaron muchísimo por la tragedia ocasionada entre dos trenes en España.

“Cuando llegamos era todo un caos”, revelaron los rescatistas, que tuvieron que trabajar con un escenario terrorífico, con cuerpos esparcidos, personas gritando desorientadas y mucho desconcierto.

“Los celulares no dejaban de sonar junto a los cuerpos de los fallecidos”, revelaron con terror en sus ojos.

Los rescatistas se encontraron con un escenario terrorífico tras la tragedia que protagonizaron dos trenes en España.

Por qué chocaron los dos trenes en España

Las autoridades de España indicaron que por el momento no existe una causa oficial confirmada por el accidente y apelaron a la cautela por la tragedia, subrayando que el análisis técnico de un siniestro de esta magnitud requiere tiempo y una investigación exhaustiva antes de determinar responsabilidades.

