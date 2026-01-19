Jubilados desaparecidos en Chubut: el sentido comunicado que genera mucha angustia y dolor

La última conexión móvil de ambos teléfonos ocurrió ese mismo día, aproximadamente a las 09:53, momento desde el que se desconocen los paraderos.

Luego de varios días de intensa búsqueda, el 17 de octubre se halló la mencionada camioneta a seis kilómetros de la costa, en una zona ubicada a quince kilómetros de la Ruta Nº3, la cual es conocida como “Zanjon de Visser”. El rodado estaba cerrado, sin ocupantes y con los elementos personales de los jubilados en su interior.

jubilados-desaparecidos-chubut1 Alberto Pedro Kreder y Juana Inés Morales, jubilados desaparecidos en Comodoro Rivadavia, Chubut.

Jubilados desaparecidos: el comunicado de Aldana Botha, hija de Juana

Aldana Botha, hija de Juana Inés Morales, publicó un sentido comunicado en su Facebook, apenas tres días después desde que se cumplieran tres meses de las ausencias de los jubilados desaparecidos:

Justo ayer se cumplieron tres meses desde que denuncié la desaparición de mi mamá Juana Morales...

Tres meses de preguntas sin respuestas, de espera, de angustia, y de silencios que duelen. Tres meses aprendiendo a convivir con una ausencia que nadie debería tener que aceptar...

Pero hoy no escribo solo por ella o por su pareja Pedro Kreder...

Escribo también por Diego Serón, que lleva ocho días desaparecido en nuestra ciudad.

Y por Valeria Schwab, asesinada hace apenas dos días.

Escribo por sus familias, por su dolor, por sus nombres que no pueden convertirse en simples estadísticas ni en olvidos.

En Comodoro Rivadavia está pasando algo muy grave. Y tienen que saberlo en todos lados...

La violencia, las desapariciones, la falta de respuestas y la impunidad no pueden seguir siendo parte de nuestra cotidianeidad.

Necesitamos verdad y justicia.

Necesitamos que alguien se haga cargo y dé respuestas REALES.

Esto no es solo un reclamo personal, es un grito colectivo.

Por quienes ya no están, por quienes seguimos esperando y por quienes merecen vivir sin miedo.

¡¡¡Qué el silencio no sea la respuesta!!!

Yo espero todos los días noticias de mi mami. Que no quede en el olvido por favor…

aldana-botha-y-juana-inés-morales Aldana Botha y Juana Inés Morales, juntas en la costa de Comodoro Rivadavia.

Jubilados desaparecidos y otros dos casos que conmueven Comodoro Rivadavia

A la incertidumbre generada por saber qué les sucedió a los jubilados desaparecidos, se suman otros casos que estremecen la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Diego Serón, desaparecido

Diego Ezequiel Serón, un muchacho de 28 años residente en Comodoro Rivadavia, desapareció el miércoles 7 de enero de 2026 tras salir de su casa en el barrio Las Flores para una entrevista laboral. Desde entonces, no se supo más nada de él y la búsqueda es intensa.

diego-serón-chubut Diego Serón, muchacho desaparecido en Comodoro Rivadavia, Chubut.

Valeria Schwab, asesinada

También conmociona el asesinato de Valeria Schwab, una mujer de 38 años que fue encontrada muerta en la madrugada del miércoles 14 de enero de 2026 en Comodoro Rivadavia.

El cuerpo de Valeria Schwab fue encontrado en una zona de barrancos cercana al cementerio viejo, a muy pocos metros de la Ruta Nacional Nº 3, en un sector bastante concurrido por automovilistas que asisten al área para realizar deportes.

Se trata de un lugar ubicado entre el paseo costero y el famoso cerro Chenque, muy frecuentado durante el día y las primeras horas de la noche por personas que caminan, corren o andan en bicicleta.