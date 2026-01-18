Qué dejó la visita de Santilli: reclamos en off, una foto pensada y lo que no se dijo

Diego Santilli Alfredo Cornejo en mendoza El ministro del Interior, Diego Santilli, pasó por Casa de Gobierno. En esa reunión con Alfredo Cornejo sacaron los trapitos al sol.

La lista de pendientes que se llevó el ministro es bastante más extensa que la de obras que se conoció y abarca reclamos de gestión, área por área. Según cuentan, puertas adentro incluso se habló de demoras vergonzosas atribuibles a decisiones nacionales que poco pudo defender Santilli, que está “recién llegado” al gobierno y no viene del palo de La Libertad Avanza.

Políticamente, la visita del funcionario nacional fue catalogada como “muy positiva”. En Casa de Gobierno sienten que Mendoza quedó muy bien parada y que se pudo mostrar que se están haciendo todos los deberes: obras sin plata de Nación, la incorporación del PRO a la alianza oficialista y una fuerte participación del sector privado en la gestión pública.

La foto de los colorados

Nada de lo que sucedió el jueves fue al azar. Que Santilli sea la cara pública de la comunión entre el PRO y La Libertad Avanza le vino como anillo al dedo al oficialismo para mostrar en Mendoza la flamante incorporación de otro colorado, Esteban Allasino.

Al intendente de Luján de Cuyo le sonó el teléfono apenas la Nación confirmó en Casa de Gobierno que la visita sería el jueves: “Te llevamos a Santilli para allá”, le dijeron y, por supuesto, todo fue aceptación.

La recorrida por el hospital que abre el 1 de febrero fue estratégica. ¿Qué mejor para la alianza entre el cornejismo, el PRO y LLA que mostrar el primer hospital público de gestión privada del país?

Esteban Allasino Diego Santilli Alfredo Cornejo Alfredo Cornejo entre los colorados del PRO, Esteban Allasino y Diego Santilli.

Se trata de un modelo que pinta, de punta a punta, el mix entre la idea de Javier Milei -que apunta a reducir al mínimo el rol del Estado en la salud pública- y la de partidos más tradicionales como la UCR y el PRO, que entienden que la responsabilidad financiera del Estado en salud es indelegable, pero compatible con gestión y participación privada.

La recorrida por la obra de ampliación del Metrotranvía en el Aeropuerto también dejó varios mensajes encubiertos… algo así como un “che, Nación, mirá qué importante es la obra pública que le soluciona la vida a la gente y mirá cómo podemos hacerla sin que vos pongas ni un peso”.

Al mismo tiempo que se reafirmó la necesidad de avanzar con la ampliación del aeropuerto El Plumerillo, una obra con inversión nacional confirmada y con inicio previsto para julio de este año.

Reforma laboral sí, pero…

El cálculo del Ministerio de Hacienda de Mendoza es que la baja de impuestos que promete la reforma laboral a las empresas le dejará a la provincia un vacío de unos $60.000 millones por año.

Es un costo fiscal que se entiende, se asume y se acepta, bajo la premisa de que a largo plazo los cambios terminen impulsando la actividad económica. Pero lo que preocupa a Alfredo Cornejo es el mientras tanto.

Por eso, el planteo del gobernador de Mendoza -que se suma al de otros siete u ocho mandatarios provinciales- apunta a que la ley deje asentado, y no quede a discreción del Ministerio de Economía, que la reducción del Impuesto a las Ganancias para las empresas se aplique recién uno o dos años después de aprobada la reforma.

Diego Santilli Alfredo Cornejo alianza la libertad avanza Imagen de la recorrida del gobernador Alfredo Cornejo y Diego Santilli por las obras de ampliación del Metrotranvía en el aeropuerto.

Otra alternativa es que la Nación asuma ese costo durante el primer año y continúe girando a las provincias el equivalente a lo que hoy perciben por Ganancias. Incluso, se desliza una tercera opción: que ese capítulo salga del proyecto y se trate más adelante.

De parte de Mendoza ya está todo dicho respecto de la reforma laboral. “Ahora ya la decisión está en manos de la mesa política del Presidente”, dijeron desde Casa de Gobierno. Diego Santilli sabe que puede contar con el voto del cornejismo, pero también que la caída de la recaudación no es moco de pavo para el gobernador. Ese fue el mensaje que se llevó a Buenos Aires.

Reclamos sin respuesta

La alianza entre Mendoza y la Nación está consolidada, pero eso no evita que persistan asuntos de gestión que sacan de quicio al gobernador Alfredo Cornejo. La demora -calificada como “vergonzosa”- en las obras de los puentes de la Ruta 40 es el ejemplo más claro.

En las charlas mano a mano que pudieron mantener Cornejo y Santilli hubo reproches sin eufemismos. “Mandan de a $100.000 y ponen un tornillo por mes para mantener ‘reactivada’ la obra. Es una vergüenza”, graficaron desde la Provincia, palabras más, palabras menos.

Pero no hubo respuesta. El ministro del Interior se llevó el reclamo, aunque en Casa de Gobierno no quedaron demasiado esperanzados en que algo cambie en el corto plazo.

Un escenario similar se repite con la Autopista a San Juan y con el deteriorado tramo de la Ruta 40 en el Sur, camino a Neuquén. En esos casos, no solo faltan definiciones concretas: ni siquiera hubo promesas, aunque fueran de cumplimiento dudoso. Por ahora, no queda más que seguir exponiendo el reclamo y esperar.

diego santilli alfredo cornejo Diego Santilli escuchó los reclamos de Alfredo Cornejo.

En el debe, Santilli también anotó la deuda que PAMI mantiene con el sistema de salud mendocino. A través del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud (Reforsal), la provincia recaudó unos $17.000 millones durante 2025 cobrando la atención en hospitales públicos a extranjeros y afiliados de obras sociales y prepagas. Con la obra social de jubilados y pensionados, en cambio, no lo ha logrado.

“Son duros para pagar”, bromeó Alfredo Cornejo ante Diego Santilli. En los hechos, los abogados del Reforsal vienen persiguiendo deudas históricas, con planes de pago y tasas bajas. Pero en PAMI, por ahora, no se dan por aludidos.