Colocar papel aluminio en la planta de romero: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El reflejo de la luz que produce el aluminio desorienta y ahuyenta insectos rastreros como pulgones, hormigas y babosas, que no les gusta la luz brillante y resbaladiza. De esta forma, tu romero quedará libre de plagas.

Además, el papel aluminio refleja la luz solar hacia las hojas, beneficiando a plantas con poca iluminación (como las de interiores o balcones) y ayudándolas a realizar más fotosíntesis para crecer mejor.

Cubrir la superficie del sustrato con papel aluminio reduce la evaporación del agua, manteniendo la tierra húmeda por más tiempo y disminuyendo la necesidad de riego.

papel aluminio, trucos El papel aluminio puede aportar grandes beneficios al árbol.

Como si todo esto fuese poco, este truco casero en tu planta de romero también sirve para proteger las raíces del calor excesivo en verano, evitando que se quemen, y mantiene una temperatura más estable en la maceta.

Ya lo sabes, si tienes una planta de romero y quieres aportarle beneficios, todo lo que tienes que hacer es recurrir al uso del papel aluminio.

Dónde ubicar a la planta de romero para que se mantenga

Al ser una planta resistente a la sequía, el riego en exceso del romero puede ser perjudicial, por lo que se recomienda hacerlo cuando la misma esté seca y hacerlo poco ante climas fríos o húmedos.

Ahora bien, con respecto a su ubicación, hay que decir que el romero necesita sol para crecer verde y mantenerse con rico aroma los 365 días del año. En concreto, son seis las horas diarias de luz que necesita.

Por eso, tal y como dice el sitio Ecología Verde, el lugar ideal para ubicarlo siempre será un lugar bien iluminado, sea en el jardín o en macetas ubicadas en balcones o ventanas soleadas.

Elegir un suelo bien drenado es una de las recomendaciones a la hora de cultivar en tu jardín, ya que la misma no tolera los suelos encarchados. Si vas a cultivarlo en maceta, asegúrate de que la misma tenga orificios.

Si decides plantar romero en el jardín, evita zonas sombrías o propensas a encharcamientos. Por último, evita trasplantes frecuentes, ya que esta hierba necesita estabilidad.