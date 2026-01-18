Un joven de 27 años murió tras chocar en moto y quedar debajo de un colectivo en Guaymallén

La tragedia ocurrió en calles Bandera de los Andes y Defensa, de Rodeo del Medio, durante la tarde noche.

movil policial camioneta horizontal 2 El accidente ocurrió en Bandera de los Andes y Defensa, de Rodeo del Medio.

Cómo ocurrió el accidente en Rodeo del Medio

Según el relato policial, la moto circulaba por Bandera de los Andes hacia el oeste cuando chocó contra una camioneta utilitaria. El impacto provocó que Flores salga despedido del vehículo y quede debajo de un colectivo de la línea 200, que circulaba por Bandera de los Andes hacia el este.