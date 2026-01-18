Un joven de 27 años falleció este sábado en un accidente de tránsito en Guaymallén. La víctima fatal fue identificada como Fernando Flores, quien viajaba con una mujer de 28 años y una niña de 1 año en una moto.
Un joven de 27 años murió tras chocar en moto y quedar debajo de un colectivo en Guaymallén
Fernando Flores viajaba con una mujer y una beba de 1 año. Ambas están internadas con politraumatismos en el Hospital Central y en el Notti
La tragedia ocurrió en calles Bandera de los Andes y Defensa, de Rodeo del Medio, durante la tarde noche.
Cómo ocurrió el accidente en Rodeo del Medio
Según el relato policial, la moto circulaba por Bandera de los Andes hacia el oeste cuando chocó contra una camioneta utilitaria. El impacto provocó que Flores salga despedido del vehículo y quede debajo de un colectivo de la línea 200, que circulaba por Bandera de los Andes hacia el este.
El hombre de 27 años falleció en el lugar del accidente mientras que la mujer fue trasladada al Hospital Central donde quedó internada con politraumatismos varios y su hija al Hospital Notti con el mismo diagnóstico, quedando en observación.
Los dosajes de alcohol a los conductores arrojaron resultados negativos. Mientras tanto la investigación del caso quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén. Ambos, el colectivero y el chofer del utilitario, tienen 28 años.