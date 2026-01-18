El auge de los juegos de mesa en Mendoza impulsa nuevos formatos y noches que transforman el ocio

Aquí Hay Dragones, tienda de diseño y venta de juegos de mesa, de ingenio o de estrategia La comunidad de fans y creadores de juegos de mesa crece en Mendoza y se destaca en el resto del país. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

La movida mendocina de los juegos de mesa, ingenio o de estrategia articula múltiples dimensiones: la organización comunitaria, la creación y diseño de juegos con identidad regional, la aplicación pedagógica del juego y el desarrollo de un mercado que, aunque sensible a la coyuntura económica, no deja de crecer y diversificarse.

Con apuestas innovadoras en camino -desde juegos de agua experimentales hasta lanzamientos editoriales basados en íconos culturales como Mafalda-, 2026 asoma como un año clave para una escena que ya dejó de ser nicho y se afirma como parte del ecosistema cultural mendocino.

La fuerza de lo colectivo en la movida de los juegos de mesa

Hace una década nacieron en Mendoza dos iniciativas unidas que hoy son referencia obligada: MendoZen y el club de juegos de mesa Sobremesa. Ambos proyectos no solo sobrevivieron al paso del tiempo y a la pandemia sino que se transformaron en verdaderos ámbitos de socialización.

“Por Sobremesa pasaron cientos de personas, mendocinos y extranjeros que buscaban un club de juegos y se encontraban con un grupo humano dispuesto a explicar, compartir y hacer lugar en la mesa”, resume Munir Ots, responsable de MendoZen y del club que se reúne a jugar una vez por semana.

Esa lógica de puertas abiertas se replica en las noches de juegos itinerantes, una de las marcas distintivas de la movida que a diferencia de los clubes está abierta a todo público. “Siempre hay facilitadores que se encargan de que nadie quede sin jugar. Leemos al grupo y recomendamos el juego adecuado para ese momento”, explica Ots la dinámica de los encuentros nocturnos pensados para personas mayores de edad que van desde jóvenes hasta adultos mayores.

Encuentros de juegos de mesa con MendoZen Hace una década que existe el club de juegos de mesa Sobremesa. Organiza MendoZen, se juntan una vez a la semana. Foto: Gentileza MendoZen

La expresión más visible de esta comunidad ampliada fue Mendoza Juega, el evento que el año pasado reunió a más de mil personas en la Nave Creativa y congregó a editoriales, tiendas y jugadores de todas las edades y de otras partes del planeta. Pensado como un espacio intergeneracional, el encuentro propuso el juego como herramienta de inclusión, creatividad y desarrollo cognitivo.

"Cuando empezamos había algunos grupos que hacían muy eventualmente noches de juegos de mesa; hoy está lleno por todos lados", compara Munir sobre estos encuentros que son con entrada a la gorra y que -advierte- "hoy cuesta sostenerlos porque no hay un mango".

A esto se suma que los precios de los juegos no son muy accesibles y pueden costar desde $22.000 hasta $150.000, dependiendo de cuál se quiera comprar.

Juegos modernos para una nueva cultura del tablero

Una de las claves del crecimiento está en el tipo de juegos que circulan. “Nosotros hablamos de juegos de tercera generación, con propuestas más frescas y dinámicas. Juegos cortos, intensos, que te permiten jugar varios en una misma noche”, señala Ots sobre su propuesta con MendoZen.

Esta renovación permitió desmontar un prejuicio persistente: que el juego de mesa es solo para las infancias. “Hace 10 años no existían espacios lúdicos para adultos en Mendoza. Hoy eso cambió completamente”, afirma.

El público adulto encontró en estas experiencias un territorio propio, donde el desafío intelectual, la estética y el intercambio social se combinan en formatos accesibles y atractivos para el ocio.

Una industria creativa que desde Mendoza y con identidad propia se expande al mundo

Formado como diseñador gráfico en la UNCuyo, Munir Ots encontró en el juego de mesa un espacio de síntesis creativa. “En un juego puedo aplicar todas mis herramientas: diseño, narrativa, identidad”, explica.

Sus juegos están inspirados en el territorio, en la identidad de Mendoza, tomando como musas al viento Zonda, al Cruce de los Andes, o a los pueblos huarpes. Esa impronta regional convive con estándares internacionales de diseño y producción, lo que permitió que MendoZen se consolide como editorial independiente y plataforma de asistencia para otros autores del país y de afuera.

Juegos de mesa, torneos de Catan organizados por la tienda Aquí Hay Dragones Catan es uno de los juegos de mesa modernos más famosos del mundo. En Mendoza se organizan torneos de este juego. Foto: Gentileza Aquí Hay Dragones

Hoy Munir Ots trabaja con proyectos de Argentina y Chile, dicta talleres de diseño lúdico y en febrero encabezará un laboratorio para adolescentes en el Museo Municipal de Arte Moderno (MMAMM), dentro del programa Flota Flota de verano que está desarrollando el museo y que es de acceso sin costo.

“Serán cuatro encuentros y cada encuentro será como un juego que representa una etapa del proceso creativo. La idea es que el taller termine con el diseño de un juego colectivo”, anticipa sobre el taller "Juego en obras" que ofrecerá en el MMAMM del 3 al 6 de febrero, de 17 a 19.

El juego como pedagogía y laboratorio de ideas, también en el agua

Desde una mirada complementaria, Nicolás Marengo lleva décadas explorando el potencial educativo del juego. Docente, ludotecario e instructor oficial de Go, su trabajo articula estrategia, creatividad y desarrollo cognitivo.

“Cuando uno enseña a través del juego, el proceso es más rico. Cada tipo de juego estimula un tipo de pensamiento distinto”, explica quien también enseña ajedrez. Tangram, acertijos, juegos abstractos y de estrategia forman parte de una clasificación propia que Marengo aplica en escuelas y espacios culturales de Mendoza.

En paralelo, el experto desarrolla juegos de autor como Rosca o Mente Futbolera y sostiene una ludoteca itinerante -El Rincón de Ludovico- que acerca estas experiencias a cumpleaños u otros eventos.

Juegos de mesa, Rosca de Nicolás Marengo Rosca es un juego de mesa sobre política y economía creado por Nicolás Marengo. Foto: Gentileza Nicolás Marengo

Uno de los desarrollos más llamativos de Nicolás Marengo es su proyecto de juegos de agua, actualmente en etapa experimental. Se trata de juegos en miniatura que combinan destreza física, motricidad fina y estrategia mental.

“Es algo muy novedoso, todavía estamos probando y ajustando, pero la idea es lanzar el proyecto en unos meses”, adelanta a Diario UNO. La propuesta amplía el universo del juego de mesa tradicional y dialoga con el clima, el cuerpo y el espacio, abriendo nuevas posibilidades lúdicas.

Embed - Encuentros de juegos de mesa para niños en los que participa con sus propios juegos Nicolás Marengo

Marengo percibe que "las juntadas de juegos han aumentado en los últimos años, hay un movimiento que se mantiene que es el de las noches de juegos que se hace en La Casita Colectiva en San José, pero se sumaron otros en la Quinta Sección y en muchos otros puntos de la provincia", comenta quien también participa en encuentros infantiles con doble faceta actoral y lúdica, llevando sus propios juegos.

De tiendas, torneos y una industria creativa con proyección federal

El crecimiento del público encontró un fuerte respaldo en Aquí Hay Dragones, tienda y editorial nacida en Mendoza que hoy es referente nacional en juegos de mesa.

“Arrancamos en 2018 como un club para testear un juego y en pocos meses ya éramos 40 personas juntándonos todas las semanas en una heladería, hasta que nos prestaron un galpón”, recuerda Fernando “Nando” Coria, uno de los fundadores junto a Juan Andrés García, Jessica Lopreste y Emilia Obredor.

Para Coria, los juegos de mesa marcan tendencia porque "en los últimos años el hobby ha dejado de ser un nicho para convertirse en una actividad masiva que reúne a familias, parejas y grupos de amigos que buscan reconectar cara a cara".

Fernando "Nando" Coria, de Aquí Hay Dragones, tienda de diseño y venta de juegos de mesa, de ingenio o de estrategia Fernando "Nando" Coria fundó en 2018 Aquí Hay Dragones junto a tres socios. Hoy la tienda de juegos de mesa tiene franquicias en todo el país y diseña juegos de exportación. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

La falta de oferta en el país impulsó la importación en Aquí Hay Dragones, y luego la apertura de locales cada vez más grandes hasta llegar al actual espacio de calle Gutiérrez en la Ciudad de Mendoza. Allí funcionan mesas abiertas, torneos y actividades formativas. Además la tienda de juegos de mesa tiene franquicias en otras partes de la Argentina.

A través de su editorial Neptuno Games, la empresa publica juegos de autores argentinos y logró vender licencias a Europa, en países como España o República Checa. “La calidad del diseño mendocino y argentino está a nivel internacional”, destacan.

Mafalda tiene las cartas echadas este año

Como anticipo fuerte para este año, Aquí Hay Dragones confirmó que en junio lanzará los juegos de cartas oficiales basados en el universo de Mafalda. El proyecto, gestionado y producido íntegramente desde Mendoza, rendirá homenaje a la obra de Quino y apunta a un público amplio, intergeneracional.

“Es tocar una fibra muy íntima de los argentinos. Poder hacerlo desde una empresa mendocina y en honor a un maestro del arte de Mendoza como Quino es un orgullo”, señalan desde la firma que distribuirá el juego a nivel nacional.

Aquí Hay Dragones, tienda de diseño y venta de juegos de mesa, de ingenio o de estrategia En Mendoza se diseñan juegos de mesa modernos, de corta duración y dinámicos para jóvenes y adultos. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Más allá de los tableros y las cartas, Mendoza está viendo crecer fuertemente la escena de los juegos de rol (como el famoso Calabozos y Dragones que se ha puesto de moda por series como "Stranger Things" y "Big Bang Theory"), una actividad que combina aventura, narrativa y trabajo en equipo.

Para los curiosos que quieran iniciarse en este mundo, Aquí Hay Dragones abre sus puertas todas las semanas: los viernes a las 17 se realizan mesas de rol para principiantes en el local de calle Gutiérrez al 323. Son espacios diseñados para aprender a jugar desde cero y conocer gente nueva.

Juegos de mesa modernos caminan a la par de las pantallas

"Estamos viviendo un renacimiento del entretenimiento analógico donde los juegos de mesa modernos se plantan como la alternativa social frente a las pantallas", considera "Nando" Coria que con Aquí Hay Dragones organiza la liga provincial y el regional de Catan, "y los tres últimos campeones argentinos salieron de aquí, son de Mendoza", agrega con orgullo. Catan es uno de los juegos de mesa modernos más famosos.

Su colega Nicolás Marengo aporta una mirada entrelazada entre el tablero físico y la virtualidad: "Los juegos siguen creciendo y expandiéndose, conquistando nuevos públicos gracias también al desarrollo de apps y todo eso".

En tanto, Munir Ots de MendoZen habla sobre la titánica misión de derribar prejuicios sobre los juegos de mesa. "Ha sido difícil batallar durante estos 10 años con ese concepto de que juego remite a niños cuando los juegos de mesa son también espacios pensados para adultos, y era lo que faltaba en Mendoza".

Aquí Hay Dragones, tienda de diseño y venta de juegos de mesa, de ingenio o de estrategia Los títulos más requeridos y juegos de autor se consiguen en la tienda Aquí Hay Dragones, ubicada en pleno centro. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Pese a la coyuntura económica, la movida lúdica mendocina se sostiene y se expande. Noches de juegos en bares, clubes especializados, talleres, eventos y lanzamientos confirman que el juego de mesa no pasa de moda.

En Mendoza, el tablero ya no es solo un pasatiempo. Se despliega en comunidad, con ingenio, diseño, educación y una proyección internacional en las industrias creativas. Lejos de llegar al final del juego, todo indica que la movida es el principio de la partida.