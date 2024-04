Un inquieto mendocino participa del MasterChef más visto del mundo

Juan-de-la-Cruz-Alt.jpg Torales pretende conquistar al jurado de MasterChef Australia con platos típicos del continente sudamericano.

►►TE PUEDE INTERESAR: Un estadounidense que vive en Mendoza fabrica cajas para vinos con restos de poda y hongos

"Con la sonrisa más contagiosa en la cocina de MasterChef Australia, Juan De La Cruz Torales Villarreal traerá no solo sabores latinoamericanos, sino también una saludable dosis de diversión", así lo presentan en el reality gastronómico más famoso del mundo. Y por esas cualidades "argentos" Juan cree que logró ser el elegido: "Le voy a aportar al programa la chispa que tenemos los argentinos, la gracia, esa simpatía y lo caluroso afectivamente que somos. Me parece que esa es la parte que me vendió mejor", suelta el mendocino en esta entrevista exclusiva con Diario UNO.

Fusionar dos de sus pasiones, la cocina y la televisión, es una oportunidad única para Torales, cuyo desafío es cautivar al jurado con platos típicos del continente sudamericano, algo casi inusual para los australianos que están muy influenciados por la cocina asiática.

En MasterChef quiere honrar a su papá con una humita

Sus días de infancia los atesora con mucho amor y ese tren de recuerdos marca su camino adonde quiera que vaya, en una vida de aventuras que desde su adolescencia lo ha llevado a competir en la versión argentina del reality musical Popstars, a recorrer muchos países con un programa de viajes, a incursionar en el mundo de la cocina y hasta incluso a crear juegos de mesa. Todo inspirado en aquellos años felices de su niñez, compartidos con una familia numerosa que lo llena de orgullo.

Juan de la Cruz Torales además resultó ser el séptimo hijo varón y tuvo un bautismo particular debido a ello. "Es una locura ser el séptimo hijo varón, mi padrino es el ex presidente Raúl Alfonsín, nunca dejé que lo insultaran porque era mi padrino", expresa el mendocino y cuenta que para su bautismo "estuvo el gobernador de Mendoza en ese entonces porque Alfonsín no pudo asistir pero me envió una medalla de oro con dedicatoria que la guardo como un tesoro".

Lleva 10 años viviendo en Sidney -recientemente consiguió la ciudadanía australiana- y 4 de novio con la inglesa Amy, quien lo conoció trabajando en Australia y no se volví más a Inglaterra. Hace 5 años que no viene de visita a su Mendoza natal. De los 9 hermanos, sólo uno vive en la provincia, el resto está repartido por el país entre Santiago del Estero, Córdoba y Buenos Aires.

Juan con sus hermanos.jpeg Una postal de su numerosa familia mendocina. Aquí, con sus 8 hermanos y su sobrinito Pedro, el año pasado en la última reunión familiar que los convocó en Córdoba. Gentileza Juan de la Cruz Torales

En 2017, una de sus hermanas vivió en Australia por un tiempo, y uno de sus hermanos fue a visitarlo; con lo cual Juan se aferra a esos encuentros para no extrañarlos tanto. Su papá era piloto de avión y tras una larga enfermedad, en 2022 falleció, evento que marcó un antes y un después para su vida.

"Somos 9 hermanos, 7 varones y 2 mujeres; más mi papá y mi mamá. Desde que tengo memoria, mi madre siempre estuvo abocada a nosotros, cocinando, ayudándonos en las tareas del colegio, me encantó tener una familia enorme. Disfruté de mis hermanos, me llevo muy bien con todos. Mi mamá nos crió para sentirnos hijos únicos, aún siendo uno de 9 nunca me sentí dejado de lado". "Somos 9 hermanos, 7 varones y 2 mujeres; más mi papá y mi mamá, éramos 11 en la casa. Desde que tengo memoria, mi madre siempre estuvo abocada a nosotros, cocinando, ayudándonos en las tareas del colegio, me encantó tener una familia enorme. Disfruté de mis hermanos, me llevo muy bien con todos. Mi mamá nos crió para sentirnos hijos únicos, aún siendo uno de 9 nunca me sentí dejado de lado".

Y a partir de esos abundantes sabores del hogar, Juan Torales genera un fuerte vínculo con la cocina. "Viene desde niño, viendo a cocinar a mi mamá y ayudándola; cuando mis hermanos se iban a jugar a la pelota yo me quedaba y la veía haciendo una olla gigante de salsa bolognesa; era el probador oficial que cuchareaba y le decía si le faltaba sal o pimienta", recuerda con una dulce nostalgia en su voz.

►►TE PUEDE INTERESAR: La Reserva Natural La Payunia sumó 20 mil hectáreas protegidas al dominio público

Desde ahí que siempre le interesó cocinar, "me gusta mucho mezclar, probar nuevos sabores, hacer empanadas", comenta y admite que los asados familiares le pertenecían a sus hermanos más grandes, "ellos se encargaban de la parrilla y yo de las comidas dentro de la casa".

La partida de su papá en 2022 fue un cimbronazo, ya que "somos una familia enorme y es la primera gran pérdida que tuvimos tan cercana", reconoce. Y declara: "Somos un núcleo familiar muy unido entonces me shockeó, estar lejos lo hace aún más intenso, pero me dio mucha energía saber que lo siento y siento que me acompaña". Mientras encuentra consuelo al "poder haber ido a verlo sabiendo que le quedaba poco tiempo, haberle podido dar un último abrazo, poder cocinarle una última comida, le pude cocinar una humita que le encantó y ojalá pueda replicar eso en el show para hacerle un homenaje a mi viejo que lo extraño mucho".

¿Gastronomía sudamericana en MasterChef Australia?

Justamente sobre MasterChef Australia, Juan de la Cruz Torales anticipa que su mayor desafío es sorprender al jurado con platos sudamericanos, y específicamente de su región cuyana. Lo hará también sabiendo que la gastronomía de nuestro continente no es muy conocida en ese otro lado del mundo.

"Mi intención, y ojalá pueda, es mostrar en el programa nuestra cultura gastronómica, no solo de Mendoza y Argentina sino también de Sudamérica", confirma el mendocino, quien con él este reality internacional tendrá por primera vez a un argentino entre sus competidores.

"Si bien la mayoría de los participantes son nativos de Australia, hay un buen mix de gente de otros países como un chico de Singapur, gente de Sri Lanka, de la India; pero yo soy el primer argentino en la historia de MasterChef Australia", afirma orgulloso.

MasterChef Australia S16 - Judges Sofia Levin, Andy Allen, Poh Ling Yeow and Jean-Christophe Novelli_7689.jpg Sofia Levin, Andy Allen, Poh Ling Yeow y Jean-Christophe Novelli son los jueces de la edición 16 de MasterChef Australia. Gentileza Endemol Shine Australia / Kelly Gardner

Para Juan de la Cruz, MasterChef es una experiencia que estoy muy ansioso por arrancar, es maravilloso poder formar parte". Y desea:

"Espero poder mostrar la gastronomía de nuestro país y de nuestro continente, porque en Australia no es muy conocida la cocina sudamericana; acá se consume mucho la comida asiática ya que estamos más cerca de Asia y la influencia tailandesa, china, vietnamita, es muy grande". "Espero poder mostrar la gastronomía de nuestro país y de nuestro continente, porque en Australia no es muy conocida la cocina sudamericana; acá se consume mucho la comida asiática ya que estamos más cerca de Asia y la influencia tailandesa, china, vietnamita, es muy grande".

Su participación en el programa más visto -por lejos- de Australia se dio "de casualidad". Dice que "justo estaba estrenando mi ciudadanía australiana, que es uno de los requisitos para ingresar al programa, estaba en un festival de comidas donde había un stand anunciando el programa; me acerqué, terminé aplicando y me seleccionaron después de muchísimas audiciones, de un proceso largo en el que se presentaron 45.000 personas".

De este modo quedó entre los 22 finalistas del reality que estrena su temporada 2024 este 22 de abril por el Canal 10 de Australia. "Siempre pensé que MasterChef reúne lo que más me gusta: la televisión y la comida. Siempre me encantó cocinar y era una oportunidad única; estoy muy entusiasmado", manifiesta Juan a horas de su debut gastronómico y televisivo.

Su objetivo también será elaborar platos para personas celíacas

Otro propósito para la competencia que intentará cumplir con éxito Juan Torales es elaborar platos gluten free, ideales para personas celíacas. Esto inspirado en su propia experiencia de vida, al convivir con Amy, quien es celíaca y modificó para siempre su forma de cocinar a diario.

"Será mi mayor desafío en la cocina. Mi novia es celíaca, en los últimos 3 años tuve que cambiar todas mis recetas y adaptar todos mis platos para una persona celíaca, desde las masas de las empanadas hasta la pizza, todo lo volví gluten free, sin TACC", declara el mendocino.

Y esto mismo fue lo que le comentó a la producción de MasterChef Australia "y les pareció un buen desafío presentarlo como el objetivo de mi participación; quiero mostrar recetas únicas de nuestro continente pero también con alternativas para gente celíaca".

Juan con su novia Amy en Londres.jpeg Juan posa junto a su novia inglesa Amy en la capital londinense, cuando viajó para conocer a su familia. Gentileza Juan de la Cruz Torales

Respecto a la gastronomía de Australia, al mendocino le llama mucho la atención la comida aborigen que involucra animales. "Acá se come canguro, emu que es como un avestruz, se come cocodrilo; además de muchas frutas e hierbas autóctonas que utilizan mucho en sus recetas", destaca Torales.

Pese a ello, el amante de las hornallas encuentra similitudes entre la gastronomía australiana y la argentina. "Tienen en común la carne, que es de muy buena calidad pero no la cocinan como nosotros", advierte y completa: "Las parrillas son a gas, el carbón casi que no se usa; tienen una especie de pai que es parecido a una empanada pero no es lo mismo".

Juan con un canguro en Australia.jpeg El mendocino, diseñador de juegos de mesa y cocinero, se toma una selfie con un canguro, animal típico de Australia. Gentileza Juan de la Cruz Torales

Un lamentable suceso estremeció el año pasado las pantallas de MasterChef en el mundo cuando a los 46 años encontraron muerto en un hotel al famoso chef escocés Jock Zonfrillo, quien era uno de los jurados y presentador más reconocido de la versión australiana del reality. Y esto provocó cambios radicales en el formato y la modalidad del programa que llega este lunes para iniciar su temporada 16.

"Esa muerte generó que este año haya tres jueces nuevos con un chef francés que tiene 4 estrellas Michelin, una periodista crítica de la gastronomía, una de las finalistas del primer MasterChef Australia y un cuarto juez que es quien ganó la cuarta edición del programa", detalla Juan de la Cruz Torales en referencia a Sofia Levin, Andy Allen, Poh Ling Yeow y Jean-Christophe Novelli, quienes decidirán su futuro en el ciclo de TV.

Precisamente, sobre lo que pueda depararle el reality, Torales presagia: "Tengo muchas expectativas a partir de lo que pueda ocurrir en MasterChef, primero voy a participar y ver cuán lejos pueda llegar; pero más allá de eso tengo las intenciones de seguir tanto en la carrera gastronómica como mediática".

El mendocino de MasterChef Australia que diseña juegos de mesa

Juan de la Cruz Torales Villareal se define como "muy inquieto", su espíritu emprendedor lo lleva a probar diferentes pasiones que tiene en su vida, muchas de las cuales provienen de sus años de infancia.

"Siempre fue muy inquieto, muy pocas veces fui empleado, me dediqué a crear mis propios proyectos", sostiene el participante mendocino de MasterChef Australia. Y relata sus aventuras vividas, de las cuales una hizo virar su futuro en la abogacía para dedicarse al mundo de la comunicación.

"Cuando tenía 17 años fui parte de Popstars, de donde salió Mambrú, fui uno de los últimos 30 finalistas de los 40.000 que habíamos arrancado la competencia. Quería ser abogado pero esa experiencia me cambió la cabeza y quise dedicarme a los medios, a la comunicación; así que estudié Comunicación y Marketing". "Cuando tenía 17 años fui parte de Popstars, de donde salió Mambrú, fui uno de los últimos 30 finalistas de los 40.000 que habíamos arrancado la competencia. Quería ser abogado pero esa experiencia me cambió la cabeza y quise dedicarme a los medios, a la comunicación; así que estudié Comunicación y Marketing".

Una vez recibido, emprendió su proyecto de tener un programa de viajes que se vinculara a otra de sus pasiones: el cine. Así produjo y condujo "Viajes de película", con el cual recorrió buena parte del mundo hasta aterrizar en Australia hace 10 años y ya no regresar.

Juan juego de mesa.jpeg Blender es uno de los juegos de mesa que diseñó Torales durante la pandemia y que lo comercializa en Australia. Gentileza Juan de la Cruz Torales

"El programa mostraba los lugares del mundo donde se filmaban películas y cómo se veían esos lugares en la vida real", describe aquel ciclo televisivo, y revela que "uno de los últimos destinos fue Australia, donde llegué y debido a una de las tantas crisis de nuestro país me impidió volver, las condiciones laborales acá eran muy buenas, conseguí un trabajo en marketing y comunicación y así me encontré 10 años después obteniendo la ciudadanía; ahora soy ciudadano argentino-australiano".

Confiesa que Australia "es mi segundo hogar, me encanta, es un país muy organizado, una hermosa sociedad, se extraña lo argentino pero el estilo de vida y la seguridad acá son espectaculares", deslizando que por el momento no está en sus planes volver a vivir en su tierra natal. Eso sí, aunque reconoce que el país de los canguros tiene muy buena producción de vinos, "al Malbec mendocino no hay con qué darle".

En este andén de oportunidades que le abrió Australia, sumado a sus ganas de emprender haciéndose camino al andar, es que un día se encontró diseñando juegos de mesa. Y la pandemia por Covid 19 en el 2020 lo estimuló para hacerlo. En confinamiento como el resto del mundo, Torales recordaba su infancia y las tardes de felicidad junto a sus 8 hermanos:

"Algo muy presente en mi casa fueron los juegos de mesa, tantos chicos que mi mamá nos ponía un juego de mesa para que nos pasemos horas y horas jugando". "Algo muy presente en mi casa fueron los juegos de mesa, tantos chicos que mi mamá nos ponía un juego de mesa para que nos pasemos horas y horas jugando".

Así fue como diseño su primer juego: "Siempre me encantaron los juegos de mesa, lo que más me gustaba era discutir acerca de cómo se jugaba por eso lancé un juego que se llama Discutir", comenta, y anuncia que diseñó otro que también está a la venta.

"Se llama Blender y es un mix de todos los juegos que yo jugaba cuando era chico, tiene un poquito del Pictonary, del Monopolis, pero con un toque de modernidad que lo creé durante el Covid, estando solo acá en Australia, lejos de la familia, extranándolos", describe y revela que lo desarrolló pensando en que tuviera "lo que cada uno de mis hermanos le hubiera gustado que tenga: un poco de música, un poco de estrategia y un poco de azar".

Es que Juan también formó su banda de música, grabó un disco y hasta subió canciones suyas a Spotify. "Es como que vuelvo a los mismos lugares, la tele, la música, la cocina, son cosas que me encantan, y sin dudas los juegos de mesa reúnen todo eso que me gusta", reflexiona.

Y se despide con uno de sus mayores deseos: traer este año a su novia Amy a la Argentina "para que conozca mi país y mi provincia; nos encanta el vino, en Australia siempre estamos tratando de conseguir un buen Malbec mendocino; me gustaría pasarme unos 6 u 8 meses recorriendo todo el país con ella, llevarla a la Vendimia y a un montón de viñedos".