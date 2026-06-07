Mendocina descubrió cómo hacer zapatos por hobby, creó su marca y ya representa al país en Brasil

Pia Giolo - Pugna - calzado de diseño - confecciona zapatos de forma artesanal La diseñadora industrial tiene 37 años y descubrió su pasión por los zapatos de casualidad, al tomar un curso cuando se recibió para ampliar sus conocimientos en diseño. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

La marca de su emprendimiento de zapatos nació por empuje de una compañera suya de aquel taller en Dorrego. "Acepté el desafío pero igual me preguntaba a quién le íbamos a vender zapatos con todas las zapaterías que hay", confiesa hoy la diseñadora.

Sin embargo, Pugna comenzó a traccionar con fuerza en el mercado a partir de una propuesta innovadora para la época: estampar telas completas en calzados con diseños de autor artísticos, en colaboración con artistas locales como Andrea Zucol.

Vende entre unos 30 y 50 pares de zapatos por mes

El primer éxito comercial fueron unos suecos estampados en cuero que llamaron la atención en las ferias más importantes de Buenos Aires, como Puro Diseño, y en diversos eventos de diseño en Chile.

Con el tiempo, la firma expandió su catálogo sumando líneas más clásicas y lisas bajo el eslogan de ofrecer "calzados únicos, versátiles y atemporales", logrando un equilibrio entre la originalidad y la funcionalidad diaria.

Pia Giolo - Pugna - calzado de diseño - confecciona zapatos de forma artesanal Borcegos, sandalias, suecos y demás estilos diseña Pía Giolo a través de su emprendimiento de calzado artesanal Pugna. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

En la actualidad, Pía Giolo es la única representante de Mendoza en la red federal solidaria Zapateras Argentinas, un colectivo que nuclea a unas 150 profesionales de todo el país con el objetivo de compartir proveedores, pasarse novedades sobre tendencias y optimizar costos mediante compras mayoristas de materiales.

A pesar de que el 80% de sus compradoras son mujeres, Pía también produce calzado masculino con hormas de talles grandes que llegan hasta el 47 o 48. Las ventas se distribuyen en todo el país a través de plataformas digitales y abarcan envíos internacionales a destinos como Chile, Perú, España, Francia y México, promediando una producción de entre 30 y 50 pares mensuales.

El largo proceso de confeccionar un calzado de forma artesanal

La producción de cada par de zapatos en el taller de Pugna se caracteriza por ser un proceso largo, sumamente minucioso y que requiere el trabajo coordinado de al menos 3 personas durante varios días.

La materia prima principal, el cuero, se adquiere mayoritariamente en Buenos Aires debido a las severas limitaciones de insumos específicos que padece el mercado mendocino, donde apenas existen dos casas del rubro.

El trabajo se inicia rigurosamente desde cero: la propia diseñadora corta manualmente las piezas de cuero y el forro que conformará la estructura interna, garantizando un control de calidad absoluto desde el primer eslabón. "Las piezas las corto yo, corto el forro, que es lo que usamos para la parte interna del calzado", detalla y además maneja las herramientas como el martillo o la tenaza para también montar y clavar el cuero a la zuela del zapato.

La diseñadora sigue las etapas tradicionales de fabricación

El proceso de fabricación tradicional de zapatos -que sigue al pie de la letra Pía Giolo- se divide en tres fases artesanales estrictas a cargo de especialistas. La primera es el aparado, etapa en la que las aparadoras cosen y unen las piezas cortadas -incluyendo cueros, forros y refuerzos- para formar la capellada superior.

Luego sigue el armado, ejecutado por los armadores, que consiste en montar y tensar esa capellada ya cosida sobre la horma de madera o plástico para clavarla y pegarla a la plantilla; esta maniobra exige gran fuerza física y una práctica minuciosa para evitar cualquier tipo de arrugas.

Finalmente, en el ensuelado se preparan, lijan y pegan las múltiples capas de cuero o la goma que estructuran el taco y la suela antideslizante, requiriendo un reposo de 24 horas para asegurar el agarre.

Pia Giolo - Pugna - calzado de diseño - confecciona zapatos de forma artesanal Pía contó que la producción de cada par de zapatos es minuciosa, ella combina diseño propio y técnicas tradicionales de calzado. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

En cada fase están las manos y el ojo riguroso la diseñadora industrial, procurando que ninguna falle porque eso llevaría a desperdiciar la confección del zapato que quiere lograr.

Debido a este complejo entramado de piezas de diseño artesanales que se van hilvanando como rompecabezas es que Pía Giolo encuentra la razón de ser una de las poquísimas emprendedoras de calzado de autor en nuestra provincia. Y gracias a su talento de zapatera hoy sus diseños ganan terreno en ferias locales y de toda la región.

La fábrica donde Pía descubrió el oficio de zapatera

Ella se recluyó sobre todo en las enseñanzas que le deja el trabajo de la fábrica de Ángel Bottecchia, ubicada en Godoy Cruz. Ángel es hijo de Giovanni Bottecchia, inmigrante italiano que llegó a Mendoza en los años '40 y fundó su fábrica gracias al oficio de zapatero que traía de Italia.

Pía inició allí sus prácticas de zapatera y hasta hoy mantiene un vínculo laboral con la fábrica, ya que en sus instalaciones lleva adelante algunas etapas de la producción de su calzado.

Esto es una tarea de relojería. Porque una remera si te queda un poco grande podés usarla igual, pero un zapato no. Esto es una tarea de relojería. Porque una remera si te queda un poco grande podés usarla igual, pero un zapato no.

Pia Giolo - Pugna - calzado de diseño - confecciona zapatos de forma artesanal Entre 30 y 50 pares de zapatos por mes despacha Pía a sus clientes en Mendoza, el resto del país y otras latitudes como Chile, México y España. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Hacer zapatos, una tarea casi de relojería

Porque, a diferencia de la producción textil, la fabricación en diseños únicos de zapatos es una disciplina rígida que no admite márgenes de error. Giolo destaca que la moldería oculta toda la magia para que las piezas encajen y tomen una forma tridimensional perfecta que garantice la comodidad en el uso urbano diario.

En la moldería está toda la magia de cómo hacer para que después estas piezas cocidas calcen perfecto y tomen la forma 3D del zapato. En la moldería está toda la magia de cómo hacer para que después estas piezas cocidas calcen perfecto y tomen la forma 3D del zapato.

La diseñadora señala que frecuentemente debe revisar sus apuntes universitarios y técnicos ante variaciones de apenas dos milímetros que alteran el calce. Claro, mientras que una prenda de indumentaria holgada puede utilizarse igual, un zapato imperfecto resulta desechable, lo que delimita una frontera respecto a la confección de indumentaria común.

La última innovación de Pugna surge de una alianza estratégica con la artista Florencia Giaquinta (Flora) para estampar frases de rock nacional en el cuero de zapatos. La iniciativa se definió mediante una interacción directa en las redes sociales de la firma, donde los usuarios votaron y entre 3 opciones eligieron una frase de una reconocida canción de Gustavo Cerati ("Usa el amor como un puente"), cuya tipografía también fue diseñada exclusivamente por la artista.

Pia Giolo - Pugna - calzado de diseño - confecciona zapatos de forma artesanal Su marca obtuvo el Sello de Buen Diseño Argentino por su innovación al estampar frases de rock nacional en cuero, en este caso una de la canción "Puente" de Gustavo Cerati. Con esta colección irá a la feria internacional en la capital de Brasil. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Debido al grosor y las irregularidades naturales del cuero, el proceso se ejecuta mediante serigrafía en un taller local que estampa cada pieza de forma completamente manual, un logro técnico inédito en la provincia que le valió a Pugna la obtención del prestigioso Sello de Buen Diseño Argentino (SBD).

Esta distinción oficial le abrió las puertas para ser seleccionada entre emprendedores y diseñadores de todo el país para asistir a la Brasilia Design Week 2026, que se celebrará del 9 al 13 de junio en la capital de Brasil. Serán en total 30 diseños de Argentina los que se exhiban en el pabellón central de la feria, ubicado en el Memorial dos Povos Indígenas, el emblemático espacio cultural diseñado por el arquitecto Oscar Niemeyer.

Zapatos mendocinos llegan a Brasil con una frase de Cerati

El evento en Brasil, reconocido como uno de los más importantes e influyentes de la región dedicado al diseño contemporáneo, contará con un sector exclusivo para productos argentinos donde la mendocina Pía Giolo participará con orgullo como la única diseñadora de zapatos de la comitiva nacional.

Para esta vidriera internacional, la emprendedora preparó tarjetas especiales traducidas al portugués que explican el contexto cultural de la frase lírica de Gustavo Cerati impresa en los talones, asegurando que su propuesta artística adquiera pleno sentido ante el público global.

Pía Giolo llegará a la capital brasileña con la colección Acordonado Puente, el diseño de zapatos por el que fue distinguida y seleccionada y cuyo nombre remite al tema de Cerati, "Puente", que fue inspiración en ella.

Zapatos diseñados para un restaurante de Mendoza

A nivel comercial, la marca diversifica sus canales con propuestas exclusivas de cercanía, como una cápsula diseñada con los colores institucionales del restaurante La Gloria en Chacras de Coria, pensada especialmente para el turismo que visita Mendoza.

Mientras prepara los zapatos que -a través de la Embajada de Argentina en Brasilia- se lucirán en la feria brasileña, la diseñadora se toma un respiro antes de contestar sobre qué es lo que la atrapó del rubro zapatero que no puede abandonar.

"Mi propósito es hacer zapatos diferentes a la oferta masiva del mercado pero a la vez que sean usables, que no sea algo extravagante. Por eso siempre tienen algún detalle. Y no me gusta mucho seguir las modas. Mi pasión es el diseño y la creatividad", manifesta convencida.

Pia Giolo - Pugna - calzado de diseño - confecciona zapatos de forma artesanal La diseñadora industrial explica que un calzado de confección artesanal suelo costar un 10% más que los de fabricación en serie. De todos modos, ella ofrece precios accesibles debido al contexto recesivo del país. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Mi propósito es hacer zapatos diferentes a la oferta masiva del mercado pero a la vez que sean usables. Mi pasión es el diseño y la creatividad. Mi propósito es hacer zapatos diferentes a la oferta masiva del mercado pero a la vez que sean usables. Mi pasión es el diseño y la creatividad.

Aunque el contexto económico actual mantiene el mercado local ralentizado y los costos de los insumos -muchos ligados al valor del petróleo y fletes- continúan en alza, la diseñadora sostiene firmemente su propósito inicial: crear zapatos que se diferencien de la oferta masiva, que eviten las modas pasajeras y que mantengan un precio competitivo para un producto que demanda un valor agregado incalculable.