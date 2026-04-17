Llegó a tener 400 empleados hace dos años y a fin de mes echará a los últimos 50: traerá zapatillas desde Asia

Entre las principales causas de este desenlace se encuentran:

Caída del consumo interno: Una retracción que afecta especialmente al sector textil y de calzado.

Una retracción que afecta especialmente al sector textil y de calzado. Apertura de importaciones: La competencia con productos del exterior de menor costo operativo.

La competencia con productos del exterior de menor costo operativo. Costos de producción: El cambio de matriz productiva busca reducir gastos trayendo el calzado terminado desde Tailandia y Vietnam.

Actualmente, la firma negocia acuerdos de indemnización que oscilan entre el 60% y 70%, bajo la advertencia de un posible concurso preventivo si no se logran cierres rápidos.

john foos

De Beccar al Sudeste Asiático: el impacto en el sector

El caso de John Foos no es aislado, sino que se inscribe en una tendencia creciente de desindustrialización en favor del mercado asiático. Solo en el primer bimestre de 2026, el sector de textil y calzado registró una caída interanual superior al 22%.

No es la única empresa que ha tomado medidas similares en el último tiempo y no solo del sector textil. Uno de llos casos más conocidos ha sido el de Lumilagro o la compañía de baterías Moura.

Creada por Miguel Angel Fosati, un vendedor de calzado que soñaba con fabricar zapatillas vulcanizadas (flexibles y resistentes) en Argentina y exportarlas al mundo, John Foos supo tener éxito e incluso muchos creyeron que venía de Estados Unidos.

La compañía quedó en 2022 comandada por María José Fosati, hija del fundador y médica de profesión, quien relanzó la marca y la volvió a hacer popular entre los jóvenes, como en los ´90.

Después de un fuerte aporte de capital familiar, pasaron de fabricar 1700 pares de zapatillas en 2021 a unos 4000 pares de producción por día en 2023. Sin embargo, la apertura del comercio exterior, los impuestos y la caída del consumo condenaron su suerte.