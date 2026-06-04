Un animal en peligro de extinción regresa y ya autorizaron su caza por acabar con más de 3.000 cabezas de ganado

Según el último censo nacional coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica, se han contabilizado alrededor de 333 manadas de lobo en España entre 2021 y 2024, con una presencia concentrada en comunidades como Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria. Aunque los científicos señalan que para garantizar su viabilidad genética a largo plazo serían necesarias más poblaciones de esta especie conectadas, el dato confirma una recuperación sostenida respecto a décadas anteriores.

Sin embargo, esta recuperación tiene un impacto directo en el mundo ganadero. En distintas regiones del norte peninsular se registran cada año miles de ataques atribuidos al lobo, con pérdidas que en algunos balances regionales superan las 3.000 cabezas de ganado entre ovejas, cabras y terneros. Más allá de la cifra, el efecto se traduce en una sensación constante de vulnerabilidad en el territorio. El Gobierno de Cantabria ha autorizado la caza de hasta 30 ejemplares de lobo ibérico entre este 1 de junio y el 31 de diciembre, una medida que justifica por los daños que la especie continúa causando en las explotaciones ganaderas de la región.

Lobo en Esaña (2)

El lobo ibérico divide a España

Los datos de 2025 muestran una situación paradójica. Aunque los ataques de lobo descendieron ligeramente, un 1,87% respecto al año anterior, el número de animales muertos aumentó. A este escenario se suma un conflicto social y político cada vez más visible entre la conservación del lobo como especie protegida y la actividad ganadera tradicional.

Mientras las políticas ambientales buscan asegurar su supervivencia, muchos ganaderos reclaman medidas de control más flexibles, argumentando dificultades para proteger sus rebaños en terrenos extensos y de difícil acceso. En ese equilibrio inestable, el debate sigue abierto.

En paralelo, el papel ecológico del lobo también forma parte del debate científico. Su presencia contribuye al control natural de herbívoros silvestres y al equilibrio de ecosistemas donde durante décadas había desaparecido como depredador principal. En el marco europeo, su protección ha sido reforzada en los últimos años, aunque las decisiones sobre su gestión generan diferencias entre regiones y sectores. Esta dualidad entre especie protegida y conflicto productivo explica por qué el lobo no es solo un tema ambiental, sino también social y territorial en la España rural contemporánea.