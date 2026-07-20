Tras pintar seis animales de granja con rayas blancas para convertirlos en "cebras", encontraron una alternativa natural al uso de insecticidas

Las rayas se aplicaban con pintura blanca común utilizada para animales. El efecto en las vacas duraba alrededor de unas semanas, dependiendo de las condiciones climáticas y del desgaste natural del pelaje.

Los resultados de este estudio

Los resultados fueron contundentes. Las vacas con rayas blancas registraron casi un 50% menos de aterrizajes de moscas que las vacas sin pintar o aquellas con rayas negras. Además, mostraron una reducción cercana al 20% en los comportamientos defensivos que suelen realizar para ahuyentar a los insectos, como sacudir la cabeza, mover las orejas, golpear con la cola o dar patadas.

En promedio, las vacas rayadas realizaron 39,8 movimientos defensivos cada 30 minutos, frente a los 53 registrados en las vacas sin pintar y los 54,4 observados en las que tenían rayas negras. Para los investigadores, estos resultados respaldan la idea de que el patrón de las cebras podría inspirar una alternativa sencilla para reducir el estrés causado por las moscas en el ganado.