Banco Nación MODO supermercados: ahorro de $50.000 desde este viernes en junio

A esta promoción se suma la de Changomás los días lunes con las siguientes características:

20% de descuento.

Mínimo de compra de $75.000.

Tope de descuento de $25.000 por mes.

Como ambas promociones son acumulables, se puede realizar una compra viernes, sábado o domingo en VEA o DISCO y ahorrar $25.000 (siempre gastando más de $100.000). Luego, el día lunes, se puede comprar en Changomás un pedido por $75.000 y ahorrar otros $25.000.

No hay que olvidar que, como ambas promos tienen un tope de $25.000, el máximo de ahorro en junio será de $50.000. Tampoco hay que dejar de lado que, como se dijo más arriba, todos los miércoles hay promociones en ambos supermercados.

Banco Nacion MODO supermercados jubilados Los jubilados tienen un 5% extra.

Banco Nación supermercados: los jubilados tienen 5% extra de descuento

A la promo de los miércoles del Banco Nación en supermercados se le suma un beneficio extra únicamente para jubilados (que cobran sus haberes en el Nación) de lunes a viernes: un 5% de descuento en sus compras (siempre pagando con MODO y tarjetas de crédito VISA).