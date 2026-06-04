Este viernes arranca la promoción que permite a los clientes de Banco Nación que paguen con MODO, ahorrar $50.000 extra. Es que al habitual descuento de los miércoles se suma el del fin de semana en VEA y los lunes en Changomás.
Banco Nación MODO supermercados: ahorro de $50.000 desde este viernes en junio
Impresionante promo este fin de semana en supermercados VEA y DISCO. El lunes hay otra en ChangoMás que, sumadas, permiten ahorrar $50.000
Todos los viernes, sábados y domingos, quienes paguen en las sucursales de VEA y DISCO con BNA+ MODO tendrán un descuento del 20%, con un tope de $25.000 por mes. El mínimo de compra es de $100.000. Esta promoción es válida tanto para tarjetas de crédito Mastercard y VISA como de débito Mastercard. El valor de la compra se puede repartir a lo largo del fin de semana hasta llegar a los $100.000, con los correspondientes descuentos diarios durante cada día.
A esta promoción se suma la de Changomás los días lunes con las siguientes características:
- 20% de descuento.
- Mínimo de compra de $75.000.
- Tope de descuento de $25.000 por mes.
Como ambas promociones son acumulables, se puede realizar una compra viernes, sábado o domingo en VEA o DISCO y ahorrar $25.000 (siempre gastando más de $100.000). Luego, el día lunes, se puede comprar en Changomás un pedido por $75.000 y ahorrar otros $25.000.
No hay que olvidar que, como ambas promos tienen un tope de $25.000, el máximo de ahorro en junio será de $50.000. Tampoco hay que dejar de lado que, como se dijo más arriba, todos los miércoles hay promociones en ambos supermercados.
Banco Nación supermercados: los jubilados tienen 5% extra de descuento
A la promo de los miércoles del Banco Nación en supermercados se le suma un beneficio extra únicamente para jubilados (que cobran sus haberes en el Nación) de lunes a viernes: un 5% de descuento en sus compras (siempre pagando con MODO y tarjetas de crédito VISA).