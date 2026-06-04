El dólar cedió por primera vez en dos semanas y el riesgo país llegó a su nivel más bajo desde enero

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Al mismo tiempo, el dólar tarjeta, con el reacomodamiento impositivo y de los promedios bancarios, se consolidó una leve suba que lo dejó en la línea de los $1.900 ($1.900,95 el promedio exacto), afirmándose como el tipo de cambio más alto del mercado.

Baja del riesgo país

También registró una baja el dólar mayorista. El tipo de cambio que regula el Banco Central para operaciones de comercio exterior cortó su inercia de microdevaluaciones diarias y resignó $2, hasta los $1.436,50 para la venta en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

La baja generalizada del dólar oficial y mayorista acompañó el clima de euforia financiera global con los activos locales, y permitió que el Banco Central cerrara la rueda con saldo comprador positivo por U$S119 millones.

El riesgo país, medido por el índice EMBI de JP Morgan, retrocedió y cerró en 486 puntos básicos. Esta cifra lo posiciona a solo dos unidades de su mínimo absoluto de la gestión actual alcanzado en enero.

Al mismo tiempo, el índice se reubica en los niveles más bajos de los últimos 7 años, puesto que no pasaba desde mediados de 2018. El movimiento refleja la recuperación de la confianza de los inversores en los títulos públicos locales.