El dólar oficial llegó a $1.460 en el Banco Nación y tocó su máximo histórico desde enero

dolares, bancos, cotizacion (3).jpg La del dólar blue fue la única cotización que bajó este miércoles 3 de junio. Foto: archivo

Por su parte, el dólar blue, luego de perder $5, terminó de ampliar la brecha cambiaria a $30 y volvió a ser el más barato de la plaza. En el otro extremo, el dólar tarjeta subsiste como el más caro: subió medio punto y superó los $1.900 después de mucho tiempo.

Qué pasó con el dólar mayorista

En medio de una jornada predominantemente alcista, los financieros marcaron el paso. De hecho, encima del dólar MEP el dólar CCL (Contado con Liquidación) registró la mayor suba de la jornada: con 0,88% llegó a $1.516,45.

Asimismo, el dólar mayorista, referencia del mercado y clave para las operaciones de comercio exterior, le siguió en magnitud de aumento.

Sumó $11 en una sola rueda, hasta los $1.438. Y si bien el Banco Central ajustó las bandas cambiarias, aún está lejos del techo de intervención ($1.765,66) y el piso ($788,80).

Los especialistas atribuyen la dinámica ascendente a que la presión inflacionaria no desaparece, y también a una moderada expectativa devaluatoria. Aún así, el Banco Central se mantiene en su postura compradora: con otros 43 millones de dólares este miércoles, y superó la meta de acumulación de reservas fijada para todo 2026 que era de 10.000 millones de dólares.