El dólar oficial llegó a $1.460 en el Banco Nación y tocó su máximo histórico desde enero

El mercado cambiario argentino experimentó otra jornada movida, con la mayoría de las cotizaciones del dólar en alza. Así el oficial subió $10 en el Banco Nación para tocar su máximo desde enero ($1.460), acompañado por el mayorista, uno de los de mayor aumento, y en contraste con el dólar blue, el único en caída, que cerró en $1.430.
La última vez que el dólar minorista había alcanzado ese precio fue el 26 de enero. Con la nueva suba de este miércoles ya acumula $30 en las primeras 3 ruedas de junio, y con pizarras que en otros bancos coincidieron otra vez en $1.460.
Pero, salvo el blue, los otros paralelos también se movieron. Por segunda jornada consecutiva el oficial coincidió con el dólar MEP o Bolsa, que resulta de la compra y venta de bonos en el mercado local y cerró a $1.459,60 en promedio, un reflejo de la alta demanda de los mercados financieros.
Por su parte, el dólar blue, luego de perder $5, terminó de ampliar la brecha cambiaria a $30 y volvió a ser el más barato de la plaza. En el otro extremo, el dólar tarjeta subsiste como el más caro: subió medio punto y superó los $1.900 después de mucho tiempo.
Qué pasó con el dólar mayorista
En medio de una jornada predominantemente alcista, los financieros marcaron el paso. De hecho, encima del dólar MEP el dólar CCL (Contado con Liquidación) registró la mayor suba de la jornada: con 0,88% llegó a $1.516,45.
Asimismo, el dólar mayorista, referencia del mercado y clave para las operaciones de comercio exterior, le siguió en magnitud de aumento.
Sumó $11 en una sola rueda, hasta los $1.438. Y si bien el Banco Central ajustó las bandas cambiarias, aún está lejos del techo de intervención ($1.765,66) y el piso ($788,80).
Los especialistas atribuyen la dinámica ascendente a que la presión inflacionaria no desaparece, y también a una moderada expectativa devaluatoria. Aún así, el Banco Central se mantiene en su postura compradora: con otros 43 millones de dólares este miércoles, y superó la meta de acumulación de reservas fijada para todo 2026 que era de 10.000 millones de dólares.