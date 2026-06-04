La FEM les pidió a los senadores por Mendoza que no voten la reforma a la ley de Zona Fría

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Por eso, la entidad que agrupa a 60 cámaras sectoriales defendió la ley 27.637, que incluye a Mendoza entre las regiones con temperaturas invernales extremadamente bajas. Y por lo tanto exige un nivel de calefacción muy superior, con mayor consumo energético y costos "inevitablemente" altos para los hogares mendocinos.

Por qué Mendoza debe seguir como Zona Fría

Como argumento a tener en cuenta por los senadores, desde la FEM también remarcaron que "la inclusión de Mendoza responde a criterios técnicos totalmente objetivos y fundamentados". Una postura alineada con la del intendente capitalino Ulpiano Suarez, que esta semana también le metió presión a los senadores mendocinos por Zona Fría.

Los descuentos vigentes se basan en la clasificación bioambiental del Enargas y la normativa IRAM 11603. Además, el esquema actual contempla la vulnerabilidad social para otorgar un auxilio mayor a los sectores de menos recursos.

"El propósito central de las rebajas tarifarias es compensar las marcadas asimetrías estructurales del territorio. Estos subsidios buscan asegurar un escenario de mayor equidad para los usuarios residenciales, y de suspenderse el beneficio, las boletas de gas se volverían impagables para una enorme porción de la sociedad", destacó la cámara de segundo grado.

En base a esos planteos, finalmente la FEM le pidió formalmente a los senadores nacionales por Mendoza "que voten en contra de la reforma". Y de ese modo sostener el esquema actual, pero a la vez discutir criterios diferenciales vinculados a la estacionalidad, el territorio y el nivel de ingresos de los hogares.