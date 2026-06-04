La FEM les pidió a los senadores por Mendoza que no voten la reforma a la ley de Zona Fría

sLa Federación Económica de Mendoza (FEM) manifestó su firme rechazo al proyecto que busca modificar la Ley de Zona Fría y ya tiene media sanción de Diputados. Por eso, de cara a su tratamiento en Senadores, la entidad empresaria le pidió a los legisladores nacionales que voten en contra de la reforma.
El argumento de la FEM es que la quita del subsidio de este beneficio golpeará fuerte a la economía de la provincia, tanto a las familias mendocinas como a las pymes.
"La eliminación de este régimen afectaría de forma directa a miles de familias mendocinas en toda la región. El impacto alcanzaría a los usuarios residenciales, entidades sociales y beneficiarios del Monotributo Social de la zona, así como también a trabajadores de las industrias, comercios, servicios y al turismo local", señalaron este jueves a través de un comunicado.
Por eso, la entidad que agrupa a 60 cámaras sectoriales defendió la ley 27.637, que incluye a Mendoza entre las regiones con temperaturas invernales extremadamente bajas. Y por lo tanto exige un nivel de calefacción muy superior, con mayor consumo energético y costos "inevitablemente" altos para los hogares mendocinos.
Por qué Mendoza debe seguir como Zona Fría
Como argumento a tener en cuenta por los senadores, desde la FEM también remarcaron que "la inclusión de Mendoza responde a criterios técnicos totalmente objetivos y fundamentados". Una postura alineada con la del intendente capitalino Ulpiano Suarez, que esta semana también le metió presión a los senadores mendocinos por Zona Fría.
Los descuentos vigentes se basan en la clasificación bioambiental del Enargas y la normativa IRAM 11603. Además, el esquema actual contempla la vulnerabilidad social para otorgar un auxilio mayor a los sectores de menos recursos.
"El propósito central de las rebajas tarifarias es compensar las marcadas asimetrías estructurales del territorio. Estos subsidios buscan asegurar un escenario de mayor equidad para los usuarios residenciales, y de suspenderse el beneficio, las boletas de gas se volverían impagables para una enorme porción de la sociedad", destacó la cámara de segundo grado.
En base a esos planteos, finalmente la FEM le pidió formalmente a los senadores nacionales por Mendoza "que voten en contra de la reforma". Y de ese modo sostener el esquema actual, pero a la vez discutir criterios diferenciales vinculados a la estacionalidad, el territorio y el nivel de ingresos de los hogares.