Con los votos de los 3 senadores mendocinos fue aprobado el pliego de la jueza Michelli

La designación de Michelli fue aprobado por los 44 votos aportados el peronismo, bloques dialoguistas y el libertario Francisco Paoltroni, y en contra lo hicieron 18 senadores de la Libertad Avanza, mientras que la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, y la radical chaqueña Silvina Schneider se abstuvieron. Se ausentaron de la votación Luis Juez, Alejandra Vigo de Provincias Unidas, y los peronistas Mariano Recalde, Adan Bahal, Marcelo Lewandowski y María Florencia López.

senado nacional Tensión entre los senadores. Hubo fuertes cruces este jueves.

Precisamente por este tema se desató en los últimos días una fuerte interna en La Libertad Avanza, que incluyó el amague de renuncia de Patricia Bullrich.

En este jornada, el clima de tensión política se hizo evidente antes del inicio del debate, marcado por duras declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel hacia la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

patricia bullrich victoria villarruel Enfrentadas. La senadora nacional Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Foto: Noticias Argentinas

Victoria Villarruel versus Patricia Bullrich

Al ingresar a la Cámara Alta -cuya sesión debió ser abierta inicialmente por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala- Villarruel arremetió contra Bullrich por las constantes modificaciones en el temario. Según explicó la vicepresidenta, el miércoles en la reunión de Labor Parlamentaria se había acordado debatir 50 pliegos, número que luego pasó a 53 y que, finalmente, media hora antes de comenzar la sesión a las 1.:20, se elevó a 73 dictámenes.

"Hay que preguntarle a Patricia Bullrich que nos somete a esta situación. Eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces no estamos juntando caramelos en un kiosco", disparó con dureza Villarruel, acusando a la conducción del bloque oficialista de someter a la sesión a un "descontrol".

Finalmente el Senado decidió apurar la votación del pliego de Veronica Michelli, cuya postulación fue vetada por el gobierno nacional.

La incorporación de ese dictamen fue adoptada con el aval respaldo de la bancada peronista y obtuvo 63 acompañamientos en la votación. La decisión del Senado es una claro desafío al presidente Javier Milei que pidió retirar el pliego de Michelli como vocal del Tribunal Oral de La Plata.