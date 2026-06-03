La tensión interna en el espacio gobernante -La Libertad Avanza- vivió este miércoles un día de gran alivio, primero cuando el oficialismo acordó con aliados y opositores postergar el tratamiento del pliego de la jueza que es cuñada del periodista Alconada Mon y después con una reunión de tono conciliatorio entre las principales protagonistas: Patricia Bullrich y Karina Milei.
Hubo tregua en la interna libertaria con una reunión entre Karina Milei y Patricia Bullrich
Se acordó postergar para la próxima semana el tratamiento de la postulación de la cuñada de Alconada Mon, vetada por el presidente. El dictamen de comisión contó con la firma de la mendocina Mariana Juri
Fue en un escenario de alta tensión política, que LLA y los bloques dialoguistas lograron sortear la fuerte interna que amenazaba con fracturar al oficialismo en el Senado.
Tras intensas negociaciones, se acordó postergar hasta la próxima semana el tratamiento del polémico pliego de la jueza Verónica Michelli, cuya postulación es resistida por la Casa Rosada lo que se debería a que la magistrada es cuñada del periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon.
Con la firma de la mendocina Mariana Juri
La decisión de postergar el debate le otorgó un respiro al gobierno, que busca ganar tiempo para reunir los votos necesarios para retirar formalmente el pliego.
El despacho de la Comisión de Acuerdos que avala la postulación de Michelli ya está oficializado y cuenta entre sus firmas con la de la senadora mendocina Mariana Juri (UCR), quien junto a una veintena de legisladores de la oposición dialoguista -como Maximiliano Abad, Carolina Losada y Luis Juez- respalda el pliego de la discordia.
Para desactivar la crisis, que incluyó rumores de renuncia de Patricia Bullrich a la jefatura del bloque de LLA tras haber criticado el veto presidencial, Karina Milei recibió a la senadora en la Casa Rosada. La reunión, que se realizó en el despacho de la Secretaria General de la Presidencia en el primer piso de Balcarce 50, funcionó como una foto de unidad para disipar los ruidos de ruptura.
Horas después, la propia Bullrich intentó minimizar el conflicto en sus redes sociales y ante la prensa afirmando que "no hay riesgo de fractura" y que "las divergencias son parte de la política".
La vicepresidenta se reunió con la candidata a jueza
En paralelo al control de daños que intentó la Casa Rosada, la interna del Ejecutivo sumó un nuevo capítulo. La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia del presidente Javier Milei y se montó en la polémica al recibir en su despacho de la Cámara Alta a la propia Verónica Michelli, la candidata a ocupar un cargo en el Tribunal Oral Número 3 de La Plata.
El pliego de Michelli es rechazado tajantemente por Milei supuestamente bajo el argumento de su parentesco con Alconada Mon, periodista que investiga una causa judicial que involucra al mandatario y a su hermana Karina. Sin embargo, en un claro gesto de diferenciación política y desafío a la estrategia de Balcarce 50, Villarruel le abrió las puertas de su oficina a la magistrada para manifestarle su apoyo, consolidando así su perfil autónomo dentro del esquema de poder oficialista.
Más allá del caso Michelli, la reunión de Labor Parlamentaria presidida por Villarruel acordó avanzar en la sesión de este jueves con el tratamiento de 50 pliegos de candidatos a la Justicia (de un total de 73 elevados por la Comisión de Acuerdos), además de proyectos vinculados con el pago de fondos buitre y propiedad privada.