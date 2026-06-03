Hubo tregua en la interna libertaria con una reunión entre Karina Milei y Patricia Bullrich

mariana juri y patricia bullrich El martes Mariana Juri y Patricia Bullrich estuvieron juntas en Mendoza. Foto: redes sociales de Mariana Juri

Con la firma de la mendocina Mariana Juri

La decisión de postergar el debate le otorgó un respiro al gobierno, que busca ganar tiempo para reunir los votos necesarios para retirar formalmente el pliego.

El despacho de la Comisión de Acuerdos que avala la postulación de Michelli ya está oficializado y cuenta entre sus firmas con la de la senadora mendocina Mariana Juri (UCR), quien junto a una veintena de legisladores de la oposición dialoguista -como Maximiliano Abad, Carolina Losada y Luis Juez- respalda el pliego de la discordia.

Para desactivar la crisis, que incluyó rumores de renuncia de Patricia Bullrich a la jefatura del bloque de LLA tras haber criticado el veto presidencial, Karina Milei recibió a la senadora en la Casa Rosada. La reunión, que se realizó en el despacho de la Secretaria General de la Presidencia en el primer piso de Balcarce 50, funcionó como una foto de unidad para disipar los ruidos de ruptura.

Horas después, la propia Bullrich intentó minimizar el conflicto en sus redes sociales y ante la prensa afirmando que "no hay riesgo de fractura" y que "las divergencias son parte de la política".

victoria villarruel La vicepresidenta Victoria Villarruel sigue marcando diferencias con el mileísmo. Foto: redes sociales de Victoria Villarruel

La vicepresidenta se reunió con la candidata a jueza

En paralelo al control de daños que intentó la Casa Rosada, la interna del Ejecutivo sumó un nuevo capítulo. La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia del presidente Javier Milei y se montó en la polémica al recibir en su despacho de la Cámara Alta a la propia Verónica Michelli, la candidata a ocupar un cargo en el Tribunal Oral Número 3 de La Plata.

El pliego de Michelli es rechazado tajantemente por Milei supuestamente bajo el argumento de su parentesco con Alconada Mon, periodista que investiga una causa judicial que involucra al mandatario y a su hermana Karina. Sin embargo, en un claro gesto de diferenciación política y desafío a la estrategia de Balcarce 50, Villarruel le abrió las puertas de su oficina a la magistrada para manifestarle su apoyo, consolidando así su perfil autónomo dentro del esquema de poder oficialista.

Más allá del caso Michelli, la reunión de Labor Parlamentaria presidida por Villarruel acordó avanzar en la sesión de este jueves con el tratamiento de 50 pliegos de candidatos a la Justicia (de un total de 73 elevados por la Comisión de Acuerdos), además de proyectos vinculados con el pago de fondos buitre y propiedad privada.