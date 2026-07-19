El mensaje futbolero de Alfredo Cornejo tras la derrota de la Selección argentina ante España

“Me hizo sonreír porque me recordó algo que siempre disfruté mucho, como lo es el fútbol”, escribió Cornejo.

Cornejo ilustró su posteo con una foto personal y con esta imagen de la Selección argentina.

Alfredo Cornejo definió al fútbol como una escuela

En su publicación, el gobernador señaló que el fútbol no representa únicamente una competencia deportiva, sino también un espacio de aprendizaje.

"Para muchos es un deporte. Para mí, también es una escuela. Ahí aprendemos que ningún partido se gana solo, que el esfuerzo de todos vale más que cualquier individualidad y que los objetivos importantes requieren disciplina, trabajo y perseverancia", apuntó Cornejo.

“Hay días en los que se juega mejor y otros en los que cuesta más, pero nunca hay que dejar de competir ni de creer en el equipo”, expresó.

El mensaje de Cornejo para la Selección argentina

Después de la derrota frente a España, Cornejo remarcó que el resultado de la final no modifica lo que representa el equipo argentino.

“Hoy el resultado no fue el que todos esperábamos, pero eso no cambia lo que representa este grupo”, sostuvo.

El gobernador valoró que la Selección argentina haya competido hasta el último momento y destacó su capacidad para sobreponerse a las dificultades durante el torneo.

“Competir hasta el final, levantarse después de cada golpe y dejar todo por la camiseta también es una forma de ganar”, escribió.

Cornejo cerró su mensaje con un agradecimiento al plantel nacional por el esfuerzo y por haber demostrado que el recorrido puede tener tanto valor como el resultado deportivo.

“Gracias Selección, por el esfuerzo y por recordarnos que el camino siempre vale tanto como el resultado”, concluyó.