Patricia Bullrich se diferenció de Milei y respaldó el pliego para jueza de la cuñada de Alconada Mon

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2061568504101319059&partner=&hide_thread=false Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal.



Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 1, 2026

Patricia Bullrich y su alineamiento con Javier Milei

Pese a marcar esta clara distancia en los criterios de selección judicial, la jefa del bloque de senadores libertarios se apuró en aclarar que respeta "plenamente las facultades constitucionales" de Milei y buscó desactivar cualquier lectura de ruptura o crisis institucional profunda.

Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el presidente para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el presidente para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden

Para la senadora, la existencia de miradas dispares en temas de diseño institucional no representa un síntoma de fragilidad, sino un componente natural de la coalición gobernante. “En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece”, argumentó, agregando que “el debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio”.

El pronunciamiento en torno al pliego judicial no es un hecho aislado, sino que se suma a otro antecedente inmediato donde Bullrich "marcó la cancha" frente al entorno presidencial. El mes pasado, la legisladora había sido la primera voz oficialista en exigir públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni -investigado por presunto enriquecimiento ilícito-, presentara su declaración jurada patrimonial para poner fin a la controversia.

Aquella postura de Bullrich generó un fuerte malestar en el despacho de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, defensora a ultranza del ministro coordinador, e incomodó al oficialismo al punto de forzar a Adorni a comprometerse a entregar la documentación antes del próximo 15 de junio. Con este nuevo movimiento en el ámbito judicial, la senadora vuelve a blindar su perfil autónomo dentro del Congreso, sin sacar los pies del plato libertario.