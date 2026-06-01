Una nueva fisura interna volvió a exponer las tensiones en los altos mandos del oficialismo. La senadora nacional Patricia Bullrich confirmó que le manifestó personalmente al presidente Javier Milei su disconformidad ante la decisión de la Casa Rosada de retirar el pliego de María Victoria Michelli, quien estaba postulada para ocupar un cargo como jueza de un tribunal oral federal en La Plata.
Patricia Bullrich se diferenció de Milei y respaldó el pliego para jueza de la cuñada de Alconada Mon
La senadora nacional y jefa del bloque libertario le planteó al presidente su desacuerdo con retirar la postulación de la doctora Michelli. De todas formas, ratificó su alineamiento absoluto con la gestión presidencial
La designación de la magistrada fue frenada e impugnada por el núcleo duro del gobierno debido a un vínculo familiar que despertó recelos: es la cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon.
A través de una publicación en su cuenta de la red social X, Bullrich reveló el intercambio con el jefe de Estado y anunció que decidió recurrir a una herramienta inusual para el oficialismo. “Hablé con el presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la doctora Michelli a jueza federal”, sentenció la legisladora mendocina.
Patricia Bullrich y su alineamiento con Javier Milei
Pese a marcar esta clara distancia en los criterios de selección judicial, la jefa del bloque de senadores libertarios se apuró en aclarar que respeta "plenamente las facultades constitucionales" de Milei y buscó desactivar cualquier lectura de ruptura o crisis institucional profunda.
Para la senadora, la existencia de miradas dispares en temas de diseño institucional no representa un síntoma de fragilidad, sino un componente natural de la coalición gobernante. “En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece”, argumentó, agregando que “el debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio”.
El pronunciamiento en torno al pliego judicial no es un hecho aislado, sino que se suma a otro antecedente inmediato donde Bullrich "marcó la cancha" frente al entorno presidencial. El mes pasado, la legisladora había sido la primera voz oficialista en exigir públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni -investigado por presunto enriquecimiento ilícito-, presentara su declaración jurada patrimonial para poner fin a la controversia.
Aquella postura de Bullrich generó un fuerte malestar en el despacho de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, defensora a ultranza del ministro coordinador, e incomodó al oficialismo al punto de forzar a Adorni a comprometerse a entregar la documentación antes del próximo 15 de junio. Con este nuevo movimiento en el ámbito judicial, la senadora vuelve a blindar su perfil autónomo dentro del Congreso, sin sacar los pies del plato libertario.