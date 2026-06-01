Investigan a otro ex funcionario nacional y ya se habla de "la banda de los mendocinos"

Sospechas de coimas en contratos con privados

El fiscal federal Fernando Domínguez está investigando cómo puede haber funcionado la red de lo que algunos medios porteños ya denominan "la banda de los mendocinos".

En principio, conjetura que Boschin fue uno de los primeros en contactarse con privados que se beneficiaron por un contrato con ARSAT donde habrían mediado coimas. Por eso allanaron un domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, dos inmuebles de Mendoza y uno de Nordelta.

Diario UNO pudo saber que los operativos en la provincia los hizo personal enviado especialmente para ese fin, con apoyo logístico de la delegación local.

Boschin no está detenido, pero se analiza su rol en la trama. Y según publicó La Nación, hay algunas pistas en danza: el exfuncionario filtró el estado de un expediente a los empresarios para que estos supieran cómo iba el trámite, lo que se suma a la firma en diversas órdenes de compra y el presunto traslado de dinero en efectivo a dependencias públicas.

estacion terrena benavidez arsat.jpg Una de las estaciones de ARSAT. Imagen ilustrativa.

El origen de la causa por presunta corrupción en ARSAT

En el depósito de San Fernando de la firma Argentina Logistic Services S.A. (ALS) -contratada por ARSAT sin licitación para resguardar infraestructura de telecomunicaciones del Estado- se detectó un posible robo de equipos. Eso derivó en el análisis de teléfonos y la sospecha de actos de corrupción en el área de contrataciones, que compromete a Boschin.

Se supo que en 2021 el mendocino mantuvo contactos con Diego Padilla (vicepresidente de ALS) e hizo comentarios sobre los eventuales obstáculos para que avanzaran sus trámites. Así, se sucedieron diferentes movimientos, que según la parte acusadora coincidirían con el crecimiento patrimonial de Boschin.

En noviembre de 2021, por ejemplo, el exfuncionario registró una Volkswagen Highline en Mendoza. En 2023, Leal -a la sazón gerente de ARSAT- le tranfirió una Volkswagen Amarok Extreme.

La fiscalía está cruzando las fechas de esas transferencias con la firma de diversos trámites por parte de Boschin. Incluso se han hallado mensajes donde los empresarios se refieren a entregas de miles de dólares "a Gerardo" y se comenta una estrategia para mentir con las órdenes de compra, de forma que aumentara el dinero que se pagaba.

En 2024, Boschin se fue de ARSAT y entró como presidente de Trenes Argentinos, ya en el gobierno de Javier Milei. Se fue en enero de 2025.