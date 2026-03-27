Los zapatos tendencia del otoño 2026 que son cómodos y se adaptan a la rutina

Se llevan mayormente con tacones robustos que no superan los siete centímetros, ya que es un modelo pensado en pos de la comodidad absoluta. De hecho, los llevaron muchas referentes de moda en las semanas de la moda de París y Milán.

La mayoría de las it girl combinan estos zapatos con faldas, aunque también pueden lucirse con pantalones, es cuestión de probar y atreverse. Como dice el refrán, en la variedad está el gusto, por eso hay que dar un paso más allá de los looks que usan todos y son tendencia.

wedge mules Así lucen los wedge mules, los zapatos tendencia del momento.

Esta propuesta es sencilla y cómoda, así que tiene todos los condimentos para convertirse en los zapatos favoritos de la temporada y hacerse un lugar en nuestros armarios. Ya sea como clásico negro, blanco o colores tierra, marrón o burdeos. Ahora solo hay que probarlos y preguntarnos si los sumamos a la colección.