Los zapatos tendencia del otoño 2026 que son cómodos y se adaptan a la rutina

“Tantos zapatos y solo dos pies”, decía Carrie Bradshaw en Sex and The City, pues estaba obsesionada con el calzado. La protagonista de la serie de los 90 tenía un armario repleto de stilettos, sandalias, botas y zapatos de todo tipo. Para ella, una nueva temporada significaba que tenía que renovar la colección, o al menos sumar un par nuevo.
En esta oportunidad, exploramos una tendencia de zapatos que pisa fuerte este otoño, y sobre todo, en la primavera europea. Actualmente, han ganado popularidad en el street style los wedge mules, una opción que podría convertirse en los zapatos de moda mprescindibles de la temporada.
Zapatos tendencia: qué son los wedge mules
Este modelo mezcla los simples mules, esos zapatos cerrados por la parte delantera y sin talón por detrás que se usan desde hace décadas. Los wedge mules agregan una suela corrida en forma de triángulo que eleva el talón y desciende en diagonal hacia la punta.
Se llevan mayormente con tacones robustos que no superan los siete centímetros, ya que es un modelo pensado en pos de la comodidad absoluta. De hecho, los llevaron muchas referentes de moda en las semanas de la moda de París y Milán.
La mayoría de las it girl combinan estos zapatos con faldas, aunque también pueden lucirse con pantalones, es cuestión de probar y atreverse. Como dice el refrán, en la variedad está el gusto, por eso hay que dar un paso más allá de los looks que usan todos y son tendencia.
Esta propuesta es sencilla y cómoda, así que tiene todos los condimentos para convertirse en los zapatos favoritos de la temporada y hacerse un lugar en nuestros armarios. Ya sea como clásico negro, blanco o colores tierra, marrón o burdeos. Ahora solo hay que probarlos y preguntarnos si los sumamos a la colección.