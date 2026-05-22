Glamour, moda y figuras en la inauguración del nuevo local de Ricky Sarkany en Mendoza

Ricky Sarkany fue el gran anfitrión de la velada, de hecho, recibió personalmente a todos los invitados.

Sonriente, relajado y siempre dispuesto a tomarse fotos, el diseñador -uno de los más reconocidos del país- recorrió el espacio y compartió los detalles sobre la nueva propuesta en Mendoza.

Abrazo de Sarkany y Mica Dubra El abrazo de Ricky Sarkany y Mica Dubra. Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

Asistieron a la presentación Javier y Federico Fornasari, los hermanos empresarios que adquirieron la franquicia y apostaron por el desembarco de la firma en Palmares.

También estuvo presente Mica Dubra, la modelo e influencer embajadora de la marca. Mica deslumbró con unas botas slouchy (arrugadas) de color chocolate Sarkany.

invitados Federico Fornasari, Ricky Sarkany, Micaela Dubra y Javier Fornasari. Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

Además de descubrir la nueva colección de botas, zapatos, carteras y prendas, los invitados disfrutaron de un exclusivo catering con sushi, finger food, vinos y aperitivos, mientras la musicalización estuvo a cargo de Virginia Da Cunha, quien le puso ritmo a la noche con un set en vivo.

Inauguración Sarkany La DJ Virginia Da Cunha musicalizó el evento. Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

"Para nosotros, los zapatos son las emociones"

Uno de los momentos centrales del evento llegó cuando Sarkany tomó la palabra frente a los presentes. No solo destacó la visión empresarial de los hermanos Fornasari, sino que también habló sobre la importancia de apostar incluso en tiempos difíciles.

“Yo no podría estar acá si no fuera por dos grandes empresarios que tienen una visión distinta a la que tiene la mayoría de la gente. Son Javi y Fede. Muchos me preguntaban: '¿Pero en momentos de crisis?', y yo decía: 'No, no… son momentos de oportunidades'. Las oportunidades hay que aprovecharlas”, expresó el diseñador.

Inauguración Sarkany 3 Ricky Sarkany posando con Valeria Saldaño. Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

Además, dejó una reflexión sobre la filosofía de la marca y la manera en la que piensan cada diseño: "Nosotros no vemos solamente un pedazo de cuero, un taco y una suela. Para nosotros, los zapatos son las emociones de cada uno de los momentos que van a vivir ustedes cuando los usen".

Los sociales de la apertura de Sarkany en Palmares

Inauguración Sarkany 4 Barbara Cadoni y Julieta Battagion. Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

invitadas Inauguración Sarkany Daiana Barceló y Alida Aranda posando juntas. Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

Inauguración Sarkany invitadas Paloma Rosas y Vanina Pereyra disfrutando del evento. Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

Inauguración Sarkany 1 Antonella Nuñez, Tania Hinojosa y Tiziana Nuñez. Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

Botas Sarkany Botas de la colección Sarkany otoño-invierno 2026. Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

Zapatos Sarkany Parte de la colección otoño-invierno. Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

De esta manera, Mendoza volvió a consolidarse como referencia dentro de las plazas de la moda en Argentina. Y siempre es digno de destacar que una marca de la trayectoria y prestigio de Sarkany siga apostando por crecer en épocas complejas.