Glamour, moda y figuras en la inauguración del nuevo local de Ricky Sarkany en Mendoza

Una de las marcas de zapatos más reconocidas del país vuelve a apostar fuerte por Mendoza. En la tarde-noche de este jueves se llevó a cabo la gran apertura de un nuevo local de Sarkany en Palmares Open Mall. El evento reunió moda, glamour, música y destacadas figuras de Mendoza.
El flamante establecimiento comenzó a llenarse de invitados celebrando la ocasión. Botas altas, texanas, tapados de piel, animal print y lentejuelas fueron protagonistas de una velada muy especial.
Ricky Sarkany fue el gran anfitrión de la velada, de hecho, recibió personalmente a todos los invitados.
Sonriente, relajado y siempre dispuesto a tomarse fotos, el diseñador -uno de los más reconocidos del país- recorrió el espacio y compartió los detalles sobre la nueva propuesta en Mendoza.
Asistieron a la presentación Javier y Federico Fornasari, los hermanos empresarios que adquirieron la franquicia y apostaron por el desembarco de la firma en Palmares.
También estuvo presente Mica Dubra, la modelo e influencer embajadora de la marca. Mica deslumbró con unas botas slouchy (arrugadas) de color chocolate Sarkany.
Además de descubrir la nueva colección de botas, zapatos, carteras y prendas, los invitados disfrutaron de un exclusivo catering con sushi, finger food, vinos y aperitivos, mientras la musicalización estuvo a cargo de Virginia Da Cunha, quien le puso ritmo a la noche con un set en vivo.
"Para nosotros, los zapatos son las emociones"
Uno de los momentos centrales del evento llegó cuando Sarkany tomó la palabra frente a los presentes. No solo destacó la visión empresarial de los hermanos Fornasari, sino que también habló sobre la importancia de apostar incluso en tiempos difíciles.
“Yo no podría estar acá si no fuera por dos grandes empresarios que tienen una visión distinta a la que tiene la mayoría de la gente. Son Javi y Fede. Muchos me preguntaban: '¿Pero en momentos de crisis?', y yo decía: 'No, no… son momentos de oportunidades'. Las oportunidades hay que aprovecharlas”, expresó el diseñador.
Además, dejó una reflexión sobre la filosofía de la marca y la manera en la que piensan cada diseño: "Nosotros no vemos solamente un pedazo de cuero, un taco y una suela. Para nosotros, los zapatos son las emociones de cada uno de los momentos que van a vivir ustedes cuando los usen".
Los sociales de la apertura de Sarkany en Palmares
De esta manera, Mendoza volvió a consolidarse como referencia dentro de las plazas de la moda en Argentina. Y siempre es digno de destacar que una marca de la trayectoria y prestigio de Sarkany siga apostando por crecer en épocas complejas.