¿Te da vergüenza que te digan algo lindo? Esto es lo que escondes según la psicología

La trampa del "autoesquema": Por qué tu mente rechaza lo bueno

El rechazo o la incomodidad ante un comentario positivo suele tener su origen en una estructura mental que los especialistas denominan autoesquema. Este mapa interno engloba todas las creencias que tenemos sobre nuestro propio valor, y se va construyendo a lo largo de los años mediante los comentarios familiares, las calificaciones escolares, las comparaciones sociales y las relaciones afectivas.

Cuando el autoesquema de una persona está configurado bajo la idea de que "nunca es suficiente" o de que solo se es valioso si se rinde al máximo nivel, cualquier elogio externo genera un cortocircuito. El cerebro, en su intento por proteger la identidad que ya conoce (aunque sea una visión hipercrítica), tiende a poner en duda todo lo que desafíe su autopercepción habitual.

Frente a un rotundo "¡Estuviste genial!", la voz interior se activa automáticamente para contradecir el mensaje a través de cuatro mecanismos comunes:

Atribuir el éxito a la suerte o a factores externos.

o a factores externos. Pensar que la otra persona lo dice solo por exceso de amabilidad o compromiso.

o compromiso. Sospechar de segundas intenciones o manipulaciones.

o manipulaciones. Sentir miedo a que las expectativas aumenten y estar bajo un examen constante en el futuro.

Los 4 patrones psicológicos del rechazo al elogio

La psicología identifica perfiles muy claros sobre cómo se manifiesta esta resistencia a ser valorado positivamente:

La minimización crónica: Es el clásico uso de frases como "No es nada" o "Cualquiera lo hubiera hecho". La autocrítica domina tanto la mente que los propios logros se perciben como algo totalmente normal o insignificante.

Es el clásico uso de frases como "No es nada" o "Cualquiera lo hubiera hecho". La autocrítica domina tanto la mente que los propios logros se perciben como algo totalmente normal o insignificante. El Síndrome del Impostor: La sensación constante de estar engañando al resto. Quienes lo padecen sienten que sus éxitos son fruto del azar y que no merecen el reconocimiento, temiendo ser "descubiertos".

La sensación constante de estar engañando al resto. Quienes lo padecen sienten que sus éxitos son fruto del azar y que no merecen el reconocimiento, temiendo ser "descubiertos". El temor al examen continuo: Percibir la aprobación ajena como una carga pesada. El elogio se transforma en una obligación implícita de mantener la vara alta de forma permanente.

Percibir la aprobación ajena como una carga pesada. El elogio se transforma en una obligación implícita de mantener la vara alta de forma permanente. La desconfianza aprendida: Nace de haber crecido en entornos donde el reconocimiento era inconstante, venía acompañado de críticas ocultas o se utilizaba como herramienta de manipulación.

Al mismo tiempo, las redes sociales han profundizado este fenómeno. Al comparar nuestra vida cotidiana con las versiones idealizadas y perfectas que otros muestran en línea, tendemos a devaluar crónicamente nuestros propios esfuerzos, restándole valor a las interacciones reales.

incomodidad ante un halago

Cómo aprender a aceptar un halago sin morir de incomodidad

Modificar la respuesta automática de rechazo ante los cumplidos es un proceso que requiere práctica, pero los psicólogos recomiendan empezar por acciones muy sencillas:

Practicá el "Gracias" a secas: La próxima vez que te elogien, limitate a decir "muchas gracias" y sonreír. Evitá justificarte, dar explicaciones o devolver un cumplido a la fuerza. Romper el automatismo es el primer paso.

La próxima vez que te elogien, limitate a decir "muchas gracias" y sonreír. Evitá justificarte, dar explicaciones o devolver un cumplido a la fuerza. Romper el automatismo es el primer paso. Llevá un registro de logros: Anotar en un cuaderno o en el celular los comentarios positivos que recibís te ayudará a contrarrestar la tendencia natural del cerebro a recordar únicamente los errores. Releerlos en días de desánimo equilibra la balanza interna.

Anotar en un cuaderno o en el celular los comentarios positivos que recibís te ayudará a contrarrestar la tendencia natural del cerebro a recordar únicamente los errores. Releerlos en días de desánimo equilibra la balanza interna. Autoobservación sin juzgarte: Prestar atención a qué tipo de halagos te generan mayor incomodidad (si los estéticos, los profesionales o los personales) te dará pistas claras sobre qué áreas de tu autoimagen necesitan más atención y cuidado.