Los psicólogos están de acuerdo: las 5 cosas que hacen las parejas felices durante el fin de semana

Travers aclara que el verdadero culpable suele ser el estrés laboral que se traslada al hogar, potenciado por los dispositivos móviles. Por eso, resulta fundamental aislarse de las distracciones digitales. No es necesario planear actividades extravagantes; el valor radica en la presencia absoluta, ya sea conversando durante el café o compartiendo una caminata silenciosa.

2. Mantener la intimidad activa

A veces se asume que la intimidad debe ser siempre espontánea, pero la rutina y las obligaciones del fin de semana suelen relegarla. Un estudio de 2016 de las Archives of Sexual Behavior determinó que "cuanto más frecuente y satisfactorio es el sexo que tienen las parejas, más satisfechas se sienten en la vida".

Ante la acumulación de tareas domésticas y mandados, el especialista sugiere derribar el mito de que planificar los encuentros disminuye la pasión: "La verdad poco sexy es que las parejas que priorizan el sexo (incluso si eso significa literalmente ponerlo en el calendario) serán más felices que las que no lo hacen". Esto reduce la fatiga mental y asegura un espacio de conexión sin interrupciones.

3. Practicar el "juego paralelo"

juego paralelo Realizar actividades separadas en un mismo espacio puede ser muy bueno para las parejas. Imagen generada por IA

Es completamente normal desear un momento de soledad después de una semana agotadora, lo que a menudo genera un conflicto entre el espacio individual y el compartido. La solución que encuentran las parejas felices es el "juego paralelo", un concepto ligado a la psicología infantil donde dos personas realizan actividades independientes en un mismo espacio.

Esto se traduce en que uno disfrute de un libro mientras el otro se distrae con un videojuego en la misma habitación. Según el autor, esta dinámica representa un acuerdo implícito muy saludable: "Te amo, pero también necesito amarme a mí mismo, por ejemplo, durante una hora. Hagámoslo juntos". Es una forma de recargar energías compartiendo el entorno y fortaleciendo el vínculo sin presiones de interacción constante.

4. Crear un ritual propio

La previsibilidad y la estabilidad aportan una base sólida al bienestar emocional. Investigaciones publicadas en la revista Communication Studies confirman que los rituales ayudan a organizar la vida compartida, permitiendo que la estabilidad y el cambio coexistan, ayudando a consolidar una identidad conjunta.

Los expertos recomiendan establecer una tradición fija para cada fin de semana, sin importar qué tan simple sea: preparar el desayuno juntos, una noche de juegos de mesa o reunirse a planificar la semana con una copa de vino. Mantener esta costumbre de forma ininterrumpida refuerza la complicidad y ofrece algo positivo que esperar, independientemente de las presiones externas.

5. Reírse a propósito

El humor y la jovialidad desempeñan un papel fundamental en la salud de las relaciones. De acuerdo con una investigación de 2021 de Social and Personality Psychology Compass, las parejas que reservan un espacio para la diversión manejan mejor los desacuerdos y evitan caer en dinámicas monótonas y desgastantes.

El especialista aconseja buscar la risa de manera intencional durante los días de descanso, dejando de lado la seriedad de los días hábiles. Inventar juegos con reglas absurdas, hacer imitaciones o simplemente compartir momentos ridículos ayuda a revivir la complicidad y el disfrute mutuo en la adultez.