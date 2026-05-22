Cómo usar vinagre para cocinar las lentejas y evitar que se desarmen

¿Qué dicen los cocineros expertos sobre el vinagre y las lentejas? Este viejo truco de añadir vinagre a las legumbres de cualquier tipo es un infaltable en tu libro de recetas de invierno. Continúa leyendo para descubrirlo.

Vinagre en las lentejas: ¿para qué sirve este truco?

Las lentejas forman parte del grupo de legumbres comestibles. Este alimento vegetal es muy antiguo y se consume en todo el mundo por sus importantes propiedades nutricionales.

Las lentejas se cocinan siempre con un lavado o remojo previo para que libren sustancias que traen en la cáscara y para que se ablanden para su posterior cocción.

Esta legumbre, como tantas otras, cuando se cocina de más en el agua hirviendo, se puede deformar, se desintegra, desarma y ablanda de más. Todo esto altera la textura de la lenteja y afecta la receta en general.

El vinagre es otro alimento popular y rico que se puede combinar con ingredientes vegetales o animales para mejorar su cocción. El ácido del vinagre en la lenteja produce un efecto deseado que evita que los granos se rompan.

¿Pero cómo puedo agregar vinagre a las lentejas? Es un truco muy sencillo.

lentejas y vinagre de vino Con dos cucharadas de vinagre basta para mejorar las lentejas.

Yo recomiendo usar vinagre de manzana o vino blanco y añadirlo a las lentejas en dos momentos claves: se puede poner cuando están en remojo o se puede colocar cuando las hervimos, en el agua de cocción. Por cada 3 litros de agua, añade 2 cucharadas de vinagre.

Además, chefs y cocineros expertos explican que el vinagre en las preparaciones, cuando se coloca sobre el final de la receta, potencia el sabor y equilibra la acidez.

El vinagre se usa mucho en otro tipo de recetas para mejorar la cocción de las carnes, pastas, huevos, arroz, pescados y verduras. Siempre hay que usarlo diluido y nunca hay que colocar vinagre destilado en la comida.

¿Qué puedo cocinar con lentejas?

Este alimento, además de rico y nutritivo, es muy versátil.

recipiente con lentejas La lenteja es un alimento ideal para el invierno.