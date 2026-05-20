Mezclar vinagre con bicarbonato de sodio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por qué se recomienda la mezcla de vinagre y bicarbonato

La principal razón por la que se popularizó esta solución casera es visual. El vinagre es un ácido (ácido acético) y el bicarbonato de sodio es una base, cuando se juntan, crean una efervescencia que es atractiva de ver para todos.

Esa reacción efervescente genera la falsa impresión de que la mezcla está comiendo la suciedad de forma mágica. Sin embargo, los científicos advierten un detalle clave: una vez que la espuma baja, el ácido y la base se neutralizan mutuamente.

Por este motivo, los verdaderos beneficios de esta mezcla se obtienen cuando aprovechas esta reacción mecánica justo en el momento en el que está ocurriendo.

sarro inodoro baño.png Esta mezcla puede servir para eliminar el sarro del inodoro.

Más allá de la limpieza, lo cierto es que esta mezcla es también efectiva para destapar cañerías. Al tirar media taza de bicarbonato de sodio por el desagüe y luego una taza de vinagre, la efervescencia ocurre adentro de la cañería, ayudando a despegar la grasa y la mugre de las paredes de los tubos.

El vinagre es un excelente descalcificador natural. Si tenés manchas de sarro viejo en las canillas o el inodoro, aplicar bicarbonato y luego vinagre ayudará a facilitar la limpieza de manera inmediata.

Paso a paso: cómo mezclar vinagre y bicarbonato para obtener beneficios

Si quieres utilizar la mezcla para destapar cañerías y eliminar malos olores, lo que tienes que hacer es volcar1/2 taza de bicarbonato de sodio directamente en el desagüe. A continuación, añade 1 taza de vinagre blanco.

A la hora de desengrasar y limpiar la cocina, espolvorea bicarbonato de sodio sobre la superficie y rocía vinagre blanco encima. Deja actuar y luego limpia.

Por último, en el caso de que quieras eliminar el sarro, lo que tienes que hacer es mezclar en un recipiente 2 cucharadas de bicarbonato y 1/4 de taza de vinagre hasta formar una pasta para después aplicar sobre el área afectada.