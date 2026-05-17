Rociar vinagre blanco alrededor del inodoro: ¿qué significa este truco y para qué se usa?

limpieza con vinagre El vinagre es un limpiador económico y seguro.

¿Para qué se usa cada tipo de vinagre?

Existen dos grandes grupos o tipos de vinagre, dentro de los cuales también hay otras variedades. A grandes rasgos, podemos pensar en el vinagre clásico de alimentos y el vinagre blanco de limpieza. Esta segunda variedad muchas veces se confunde con el vinagre de vino blanco, pero es bastante diferente.

¿Qué significa? El vinagre blanco, a diferencia de los vinagres frutales y clásicos de cocina, se elabora destilando el ácido acético ya existente. Este proceso de destilación es el que se utiliza, por ejemplo, para elaborar bebidas alcohólicas fuertes como vodka o whiskey. Destilar requiere de una maquinaria específica y de procedimientos diferentes a la fermentación.

inodoro El vinagre destilado sirve para remover hongos, sarro y manchas de grasa.

De este proceso se obtiene un vinagre mucho más puro, más concentrado, con un nivel de acidez más potente y con propiedades más definidas. Es un vinagre fuerte que solo se puede usar para limpiar y nunca para consumir. No es tan famoso, pero se puede conseguir en muchas tiendas de productos de limpieza.

Se puede usar para eliminar hongos, remover sedimentos de sarro muy viejos y agarrados, limpiar pisos, vidrios, ventanas y en algún truco para lavar ropa. Nunca mezcles ninguna variedad de vinagre con otros productos potentes como lavandina o cloro. Esto puede generar una reacción química que libera gases peligrosos.

Vinagre alrededor del inodoro: qué significa este truco y cómo realizarlo

No es un truco relacionado con las energías, rituales ni mucho menos. Alrededor del inodoro, sobre todo en la parte baja y la zona donde el inodoro se pega al piso, muchas veces se junta humedad.

Esta parte del inodoro está unida por la silicona que se usa para pegar cosas en el baño, como el lavamanos, el bidé o la base del inodoro. Cuando la silicona lleva mucho tiempo sin limpiarse y encima hay poca ventilación en el baño y falta de limpieza en los pisos, el material se empieza a llenar de hongos negros que cada vez son más difíciles de limpiar.

moho e inodoro El moho crece y crece e incluso puede llegar a dañar las paredes y ocasionar problemas respiratorios (dependiendo de la especie).

El vinagre, dentro de sus muchas propiedades, posee la capacidad de remover y eliminar el moho. Los hongos son microorganismos que aparecen y se desarrollan bajo condiciones de temperaturas, calidad y exceso de humedad en los ambientes.

¿Qué significa el truco del vinagre? Si rociamos una mezcla de agua y vinagre blanco en esta silicona del inodoro, una vez al día durante una semana, podemos remover los hongos y mantener la zona impecable por más tiempo. Es un truco barato, seguro y simple.