Cuánto vinagre se le pone al arroz del sushi y para qué sirve

vinagre y sushi El vinagre es uno de los ingredientes más importantes del sushi.

El sushi, por su parte, es una receta también bastante popular y antigua que nació hace miles de años como un alimento de supervivencia pensado para conservar alimentos por más tiempo en climas cálidos.

Hoy, este producto elaborado a base de pescado y arroz es un plato refinado y costoso, pero que, considerando algunas cuestiones, se puede realizar perfectamente en casa con menor dinero.

¿Cuánto vinagre hay que ponerle al arroz del sushi?

Para preparar sushi normalmente se utiliza vinagre de arroz, aunque algunas recetas permiten el uso de otros vinagres suaves como el de manzana.

El vinagre de arroz aporta un sabor muy particular y característico. La proporción indicada para preparar sushi es de 100 ml de vinagre por medio kilo de arroz.

arroz cocido Lo recomendable es colocar el vinagre en el agua de cocción del arroz.

Se puede comprar vinagre de arroz en cualquier dietética o se puede elaborar fermentando agua de arroz con azúcar y levadura, aunque este proceso lleva por lo menos un mes.

Por qué se le pone vinagre al arroz del sushi

El vinagre en el arroz no sirve únicamente para llenar la preparación de sabor. Este truco se puede usar en general para el arroz y no solo para el sushi.

El ácido del vinagre mejora la textura del arroz, prolonga su conservación, mejora la cocción y mantiene la forma de los granos de arroz.

Otros usos del vinagre en la cocina

El vinagre se puede usar para muchas cosas más en la cocina y el mundo de la gastronomía. Así como mantiene los granos de arroz intactos, el vinagre también ayuda a que las papas hervidas no se desarmen durante la cocción.

huevos en vinagre El ácido del vinagre mejora la cocción de los huevos.

El vinagre se usa mucho para cocinar huevos duros. Este truco permite una cocción uniforme entre yema y clara; y evita que la cáscara se quede pegada en el huevo una vez cocido.