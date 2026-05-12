Por qué conviene remojar la ropa en vinagre antes de meterla al lavarropas

Cuando usamos vinagre en el hogar, siempre es bueno recordar que, por más inofensivo que se vea, no deja de ser un ácido y los ácidos justamente corroen y remueven sustancias Conocer su origen y sus propiedades nos permitirá usarlo con mayor responsabilidad y cuidado.

Hoy te explico por qué conviene remojar la ropa en vinagre antes de mandarla al lavarropas y te dejo una lista de tejidos que no deberías remojar con este producto.

Remojar la ropa en vinagre antes de meterla al lavarropas: ¿para qué sirve?

El vinagre se puede usar en la ropa, previo al lavado en lavarropas, para tres cosas muy puntuales. Teniendo en cuenta que la ropa que usamos todos los días está en contacto con factores externos y con sustancias de nuestro propio cuerpo, una remojada en vinagre puede ayudar a eliminar olores, quitar manchas y suavizar los tejidos.

Si colocas tus prendas de ropa en un balde con agua y una taza de vinagre blanco, vas a poder neutralizar el olor a transpiración en las axilas, ablandar las manchas amarillas o de roce y preparar las telas para el lavado mecánico.

vinagre en la ropa Conviene usar vinagre blanco o de manzana.

Además, se puede usar en calzados y ropa interior para remover ciertos tipos de microorganismos como hongos y bacterias.

Solo hay que colocar las prendas durante media hora en esta mezcla de vinagre y agua y mandarla posteriormente al lavarropas con su programa correspondiente. El vinagre no daña las telas, no deja olores fuertes y cuida los tejidos.

¿En qué ropa no conviene usar vinagre?

Conocer las ventajas también implica conocer los contras. No se recomienda usar vinagre para lavar fibras naturales de origen animal, principalmente lana o seda.

ropa de lana Los tejidos delicados se pueden dañar por el ácido del vinagre.

El pH ácido del vinagre puede debilitar la ropa y volver los tejidos más quebradizos. También hay que tener cuidado con la ropa que tiene estampas o apliques fabricados con pinturas que se pueden desteñir.