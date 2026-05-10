Cómo vestirse cuando llega la ola de frío: looks cómodos y cancheros

3 looks para pasar el frío

Para un look que no pase desapercibido puedes optar por un tapado largo efecto gamuza en tono chocolate. Es una de las prendas de la temporada, ideal para looks elegantes pero cancheros. Para combinar sumas una remera blanca, jeans rectos claros (o el color que tengas), para lograr un equilibrio entre comodidad y sofisticación. Si tienes frío, puedes agregar un sweater.

look con trench otoño El trench puede ser tu nueva prenda favorita. Imagen: composición Diario Uno.

Como accesorios puedes elegir unos lentes de gran tamaño, un bolso en el mismo tono del abrigo (aunque también puedes combinar con los zapatos) para crear una combinación armónica. Con este look abrigado puedes caminar por la ciudad o ir a trabajar sintiéndote la más cool de la oficina.

Otra opción para vestirse abrigada son los tapados peludos (sintéticos obvio!!). Se pusieron de moda la temporada pasada, y ahora hay opciones para todos los gustos, colores, cortos, largos, holgados, lisos o estampados.

Look con tapado peludo El tapado peludo es ideal para elevar tus looks. Imagen: composición Diario Uno.

La buena noticia es que esta prenda suele tener un calce amplio, así que puedes usar debajo una remera y un sweater sin sentirte incómoda ni limitada al moverte, algo que sucede cuando usas tapados más ajustados. Para combinar esta prenda, puedes lucir un jeans, sweaters o incluso buzos para un look un poco más informal.

Otra prenda que puede resultarte útil para pasar el frío es un gamulán, una chaqueta de abrigo tradicionalmente hecha de gamuza o cuero y forrado internamente con piel sintética o corderito. Es una prenda clásica, duradera y muy abrigada. Puedes combinar una chaqueta o chaleco gamulán para diferentes ocasiones, ya sea una salida a un bar o incluso para ir a trabajar.