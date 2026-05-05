Los looks de la Met Gala 2026 hicieron estallar las redes

El código de vestimenta de esta edicón era “Fashion is art" (La moda es arte) invitando a los invitados a sacar su lado más artístico. El tema estaba inspirado en volver a poner el cuerpo en el centro.. visibilizar la diversidad y romper con los estándares históricos. Esta propuesta rendía homenaje al cuerpo vestido que como una forma de expresión, que también invita a reflexionar sobre sus múltiples representaciones, el cuerpo clásico, el desnudo, el envejecido o incluso de mujeres embarazadas.

Los looks más icónicos de la Met Gala 2026

Una de los famosas más esperadas era la cantante Beyoncé, quien figuraba como una de las copresidentas del evento tras una década de ausencia en las Met Galas. La cantante llegó a la alfombra roja y deslumbró a todos los presentes con un un vestido de diamantes imitando el esqueleto humano diseñado por Olivier Rousteing. El look lo completaba una larga capa de plumas, una corona y joyas.