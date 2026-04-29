Todo lo que tienes que saber sobre la Met Gala 2026: temática, invitados y más

Anna Wintour Anna Wintour es la editora de moda a cargo de la dirección de Met Gala.

Este 2026, el rol de anfitrionas lo tienen Venus Williams, Beyoncé y Nicole Kidman, una combinación que refleja el cruce entre moda, música y deporte. Además, equipo organizador contará con nombres influyentes como Zoë Kravitz y Anthony Vaccarello, junto a un comité integrado por personalidades como, Sabrina Carpenter, Gwendoline Christie, Elizabeth Debicki, y más.

En 2025 lel evento logró recaudar aproximadamente 31 millones de dólares.

Temática y dress code

Uno de los atractivos es que la gala tiene una temática, de la cual se desprende el dress code (código de vestimenta). En esta edición la exposición se denomina "Costume is Art", una propuesta que rinde homenaje al cuerpo vestido que como una forma de expresión, que también invita a reflexionar sobre sus múltiples representaciones, el cuerpo clásico, el desnudo, el envejecido o incluso de mujeres embarazadas.

Embed - METGALA on Instagram: "The dress code for the 2026 Met Gala has been unveiled: Fashion Is Art. #metgala #metgala2026 #fashionisart" View this post on Instagram

El código de vestimenta impuesto será "Fashion is Art" (La moda es arte), por lo que los asistentes tendrán que deslumbrar en la alfombra roja con looks que hablen de la perspectiva del arte que esconde la figura humana.

Lista de invitados

Asistir a la Met Gala es considerado como un privilegio, y cada año, Anna Wintour elige cuidadosamente una lista de invitados, con las personas más influyentes del momento. Estar ahí no es solo cuestión de fama, se trata de relevancia en la industria, y en la cultura pop.

Al igual que en años anteriores, la lista de invitados estará conformada por Kendall Jenner, Gigi Hadid, Hailey Bieber, Bad Bunny, Nicole Kidman, Zendaya, Kim Kardashian, Beyoncé, Anne Hathaway, Rosalía, Miley Cyrus, Donatella Versace y Kris Jenner.

Beyonce Beyonce reaparece en la Met Gala una década después. La última vez que la vimos fue en 2016, en un evento organizado bajo la temática Manus x Machina.

Se le sumarán figuras nuevas como Alex Consani, Sabrina Carpenter y Adut Akech. Los deportistas Lewis Hamilton, Serena Williams y Venus Williams; y las cantantes Doja Cat, Cardi B y Megan Thee Stallion.