Chau a los tapados: las chaquetas de cuello alto que son tendencia este invierno 2026

Las camperas que dominan las tendencias 2026

La versatilidad es la razón por la cual estas prendas están desplazando a los abrigos largos. Las tendencias de este año muestran que el diseño de cuello elevado no se limita a un solo material: se puede encontrar en versiones estilo bomber, en cuero rígido para un look nocturno, e incluso en modelos acolchados para el uso diario.

campera de cuero con vestido lencero

Esta variedad permite que la pieza se adapte tanto a un outfit de oficina, combinado con pantalones sastreros, como a un estilo más relajado con jeans rectos y zapatillas chunky. La clave de su éxito reside en las líneas limpias y los cierres ocultos, que aportan un aire sofisticado y moderno a cualquier look.

Cómo combinar las chaquetas del momento y dejar atrás los tapados

tendencias camperas cuello alto

Para quienes todavía dudan en abandonar sus viejos tapados, la clave está en el juego de proporciones. Estas chaquetas permiten crear un efecto visual de mayor altura al despejar el área de los hombros y mantener el cuello estructurado. Para un look urbano infalible, se recomienda usarlas con faldas midi de satén o pantalones engomados que equilibren el volumen superior.

En definitiva, las camperas de este invierno 2026 buscan simplificar el armario. Ya sea en tonos neutros como el beige y el gris, o en el infaltable negro, estas prendas demuestran que es posible enfrentar las bajas temperaturas con una silueta actual, cómoda y, por sobre todo, muy funcional.