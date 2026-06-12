De Jaquemus a Dolce & Gabbana: las marcas de moda ahora visten a los futbolistas en el Mundial

Por su parte, Estados Unidos aprovecha el Mundial como escaparate de su influencia cultural. La selección hizo una colaboración con Nike para rendir homenaje al diseñador Virgil Abloh mediante una propuesta inspirada en la estética de Off-White. Los trajes y la sastrería oficial correrán a cargo de la marca Hugo Boss.

SELECCION USA La selección estadounidense vestida por Hugo Boss. Imagen: Hugo Boss Instagram.

Una colección de Trasher por Adidas

Argentina no se quedó afuera. Adidas presentó una colaboración junto a Thrasher, que es una de las marcas más icónicas del skate a nivel mundial. De hecho, su fundador fue Fausto ViTello un argentino que nació en Buenos Aires, emigró a los nueve años y fundó Trasher en San Francisco en 1981.

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Esta colección une las raíces argentinas de la marca, con la pasión por la Selección y la cultura del skate.

ropa trasher La colección Trasher por Adidas. Imagen: Trasher Instagram.

La colección incluye prendas de vestir como camisetas, buzos, sombreros y una versión especial de las adidas Glenburn (un modelo de zapatillas). Trasher hizo una reinterpretación de su branding inspirado en el universo de AFA.