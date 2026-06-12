Comenzó el Mundial 2026 y hay una tendencia que se repite entre las selecciones: las marcas de moda ahora forman parte. Ya no alcanza con tener un par de casacas, pantalones cortos, medias, canilleras y botines. Ahora las selecciones buscan construir una identidad cultural, así que han formado alianzas con algunas de las marcas más importantes del mundo.
De Jaquemus a Dolce & Gabbana: las marcas de moda ahora visten a los futbolistas en el Mundial
El Mundial 2026 acaba de convertirse en una vidriera global para las marcas de moda más importantes de la industria
Uno de los equipos que entendió el poder de la moda, es Francia. Nike trabajó con Jacquemus, una de las marcas francesas de lujo más influyentes del momento que es conocida por sus diseños minimalistas. En esta ocasión, hicieron una colección vintage.
Para Simon Porte Jacquemus, el creador de la marca, el fútbol siempre ha sido más que un deporte. Al crecer en el sur de Francia, formaba parte de la vida cotidiana: en los hogares, en los cafés y en las conversaciones, por lo que unía a personas de muchas generaciones.
Por su parte, Estados Unidos aprovecha el Mundial como escaparate de su influencia cultural. La selección hizo una colaboración con Nike para rendir homenaje al diseñador Virgil Abloh mediante una propuesta inspirada en la estética de Off-White. Los trajes y la sastrería oficial correrán a cargo de la marca Hugo Boss.
Una colección de Trasher por Adidas
Argentina no se quedó afuera. Adidas presentó una colaboración junto a Thrasher, que es una de las marcas más icónicas del skate a nivel mundial. De hecho, su fundador fue Fausto ViTello un argentino que nació en Buenos Aires, emigró a los nueve años y fundó Trasher en San Francisco en 1981.
Esta colección une las raíces argentinas de la marca, con la pasión por la Selección y la cultura del skate.
La colección incluye prendas de vestir como camisetas, buzos, sombreros y una versión especial de las adidas Glenburn (un modelo de zapatillas). Trasher hizo una reinterpretación de su branding inspirado en el universo de AFA.