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Caruso Lombardi, con bronca tras la final del Mundial 2026: habló de la arenga y apuntó contra el Cuti Romero

La derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 sigue dando que hablar. En esta ocasión, quien estalló de bronca fue Ricardo Caruso Lombardi

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Caruso Lombardi habló tras la final perdida por la Selección argentina.

Caruso Lombardi habló tras la final perdida por la Selección argentina.

A menos de una semana de la final del Mundial 2026, Ricardo Caruso Lombardi se metió de lleno en la polémica al cuestionar la actitud de la Selección argentina ante España. El DT, ahora panelista de TV, remarcó que jamás vio a un plantel salir a disputar un partido decisivo en un ambiente tan silencioso y sin demostraciones de entusiasmo.

Con 35 años de experiencia en el cargo, sugirió la presencia de presiones externas o una "mano negra" previa al encuentro. Tras remarcar que el lenguaje corporal transmitía la sensación de un velorio, lanzó una frase contundente sobre sus argumentos: "Yo hablo con información, no hablo boludeces".

La sospecha de Caruso Lombardi y su dardo al Cuti Romero

Durante su intervención en el programa "Caruso Cooling Break", transmitido por el canal de streaming Aura, Caruso Lombardi criticó la falta de una arenga fuerte que contagiara al grupo antes de ingresar al campo.

Si bien reconoció que la charla a puertas cerradas pudo haber existido, insistió en que la imagen proyectada exteriormente distó mucho de la mística habitual en un partido de este tipo. "En una final del mundo siempre aparece alguno que levanta al grupo, que contagia, que habla. Yo nunca vi un plantel entrar tan callado", aseguró.

Las críticas no se detuvieron en la actitud colectiva de la Selección argentina. En su descargo, apuntó especialmente contra Cuti Romero. Si bien reconoció el buen nivel del cordobés a lo largo de la competencia, consideró que en la final del Mundial 2026 no sostuvo la intensidad habitual, señalando que en partidos anteriores el defensor salía "enloquecido, dejando todo en la cancha".

"Debe ser uno de los centrales que más quiero y admiro en la vida. Se fue llorando se lastimó en Tottenham. Ahora, ¿lo enfocaron? ¿se fue llornado? ¿alguien sabe qué le pasó?"

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