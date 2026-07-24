Caruso Lombardi, con bronca tras la final del Mundial 2026: habló de la arenga y apuntó contra el Cuti Romero

Si bien reconoció que la charla a puertas cerradas pudo haber existido, insistió en que la imagen proyectada exteriormente distó mucho de la mística habitual en un partido de este tipo. "En una final del mundo siempre aparece alguno que levanta al grupo, que contagia, que habla. Yo nunca vi un plantel entrar tan callado", aseguró.

Las críticas no se detuvieron en la actitud colectiva de la Selección argentina. En su descargo, apuntó especialmente contra Cuti Romero. Si bien reconoció el buen nivel del cordobés a lo largo de la competencia, consideró que en la final del Mundial 2026 no sostuvo la intensidad habitual, señalando que en partidos anteriores el defensor salía "enloquecido, dejando todo en la cancha".

"Debe ser uno de los centrales que más quiero y admiro en la vida. Se fue llorando se lastimó en Tottenham. Ahora, ¿lo enfocaron? ¿se fue llornado? ¿alguien sabe qué le pasó?"