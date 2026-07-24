Darío Franco, ilusionado tras el triunfo de Gimnasia y Esgrima: "Siempre hay que aspirar a lo máximo"

"La propuesta de los chicos, la intención siempre fue de ir a buscar el partido de principio a fin. Entonces, creo que es muy meritorio el triunfo", dijo el técnico del equipo blanquinegro en conferencia de prensa.

Respecto de los objetivos que se plantea, fue claro: "A corto plazo, el objetivo principal del equipo es recuperarse y enfocarse en la preparación para el partido del martes contra San Lorenzo. A largo plazo el objetivo es entrar al Reducido, competir y aspirar a lo máximo. Siempre hay que aspirar a lo máximo".

Foto: Martín Pravata/UNO

La ilusión de Darío Franco y de todos los hinchas de Gimnasia y Esgrima

"Siempre estoy ilusionado, siempre pienso en positivo, siempre a lo máximo. Y eso el transmito a los jugadores y obliga a dar el 100% siempre", señaló.

"El objetivo sigue siendo el de entrar al Reducido. Después, cuando estamos ahí dentro son poquitos partidos, no sé si es uno, si son dos, pero se define muy rápido. Tenés que volver a jugar otro torneo y puede puede pasar cualquier cosa. Así es que ese es el objetivo.", explicó con optimismo el DT mensana.