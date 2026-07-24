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Darío Franco, ilusionado tras el triunfo de Gimnasia y Esgrima: "Siempre hay que aspirar a lo máximo"

Gimnasia y Esgrima arrancó de la mejor manera, se alejó en la lucha por la permanencia y se ilusiona con llegar lejos tal como lo dijo su DT Darío Franco.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Franco se ilusiona con el futuro cercano del Lobo.

Franco se ilusiona con el futuro cercano del Lobo.

Foto: Martín Pravata/UNO

Gimnasia y Esgrima arrancó el segundo semestre de la mejor manera: ganó de local, acumula 4 victorias seguidas ante su gente, se alejó aún más en la lucha por la permanencia y se ilusiona con meterse en los playoffs y porque no en una Copa internacional, tal como lo dijo su DT Darío Franco.

"La clave estuvo en la actitud que tuvieron los futbolistas; tuvieron una gran actitud para arrancar de una manera distinta, me refiero a un esquema diferente que no veníamos usando", resaltó el entrenador del Lobo tras ganarle 1 a 0 a Central Córdoba, en el estadio Víctor Legrotaglie.

"Modificamos el posicionamiento y creo que terminamos mucho mejor, superando al rival en el primer tiempo", analizó Franco antes de agregar: "Creo que lo controlamos el partido y bueno, logramos profundidad con la entrada de (Luciano) Cingolani".

"La propuesta de los chicos, la intención siempre fue de ir a buscar el partido de principio a fin. Entonces, creo que es muy meritorio el triunfo", dijo el técnico del equipo blanquinegro en conferencia de prensa.

Respecto de los objetivos que se plantea, fue claro: "A corto plazo, el objetivo principal del equipo es recuperarse y enfocarse en la preparación para el partido del martes contra San Lorenzo. A largo plazo el objetivo es entrar al Reducido, competir y aspirar a lo máximo. Siempre hay que aspirar a lo máximo".

La ilusión de Darío Franco y de todos los hinchas de Gimnasia y Esgrima

"Siempre estoy ilusionado, siempre pienso en positivo, siempre a lo máximo. Y eso el transmito a los jugadores y obliga a dar el 100% siempre", señaló.

"El objetivo sigue siendo el de entrar al Reducido. Después, cuando estamos ahí dentro son poquitos partidos, no sé si es uno, si son dos, pero se define muy rápido. Tenés que volver a jugar otro torneo y puede puede pasar cualquier cosa. Así es que ese es el objetivo.", explicó con optimismo el DT mensana.

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