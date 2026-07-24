Escándalo en el Mundial 2026: investigan dos partidos de la Selección de España por apuestas sospechosas

El 0-0 con Cabo Verde: para el debut de España se registró un atípico movimiento de 4,8 millones de dólares en Polymarket apostados a que España no ganaría.

para el debut de España se registró un atípico movimiento de 4,8 millones de dólares en Polymarket apostados a que España no ganaría. El gol anulado ante Arabia Saudita: la atención se centró en el cuarto tanto convertitdo por Ferrán Torres, el cual fue anulado tras una revisión del VA. Esto generó una actividad inusual en el mercado.

Christian Kalb, excolaborador del organismo, aclaró que una alerta no implica necesariamente una manipulación, ya que existen conductas atípicas en cuotas o liquidez que tienen explicaciones legales.

Por su parte, la FIFA negó rotundamente las acusaciones al asegurar que no detectó actividad sospechosa ni indicios de manipulación en ningún juego.

Las otras situaciones detalladas en el informe

Los mencionados episodios, en los cuales España fue protagonista, no fueron los únicos:

La expulsión de Themba Zwane: el jugador sudafricano vio la tarjeta roja a los 84 minutos en el debut frente a México.

el jugador sudafricano vio la tarjeta roja a los 84 minutos en el debut frente a México. El caso Folarin Balogun: Polymarket abrió un mercado para apostar si el delantero estadounidense jugaría ante Bélgica tras ser expulsado contra Bosnia y Herzegovina. Días después, la FIFA suspendió su sanción y le permitió jugar, una medida excepcional que no ocurrió con ninguno de los otros 14 expulsados del Mundial.

Como dato llamativo, se estima que durante esta Copa del Mundo se apostaron cerca de 240.000 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el doble de lo registrado en Qatar 2022.