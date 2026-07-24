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Escándalo en el Mundial 2026: investigan dos partidos de la Selección de España por apuestas sospechosas

Un informe de The Athletic reveló que España está bajo la lupa tras su coronación en el Mundial 2026

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
La Selección de España quedó bajo la lupa.

La Selección de España quedó bajo la lupa.

Un informe de The Athletic reveló que la Selección de España quedó bajo la lupa por posibles irregularidades ligadas a las apuestas deportivas. El Group of Copenhagen detectó movimientos sospechosos en dos partidos de La Roja y solicitó explicaciones formales a la FIFA.

Las alertas se encendieron tras registrarse millonarias jugadas atípicas en Polymarket. En total, el organismo internacional identificó siete casos dudosos durante el certamen y abrió un debate que salpica la transparencia del recientemente culminado Mundial 2026.

Los partidos del Mundial 2026, bajo la lupa

El Group of Copenhagen, una red internacional independiente que previene la manipulación en el deporte, supervisó los 104 partidos del Mundial 2026. Aunque bajo vigilancia especial estuvieron 15 encuentros, se emitieron siete "alertas amarillas" por indicios de irregularidades, el segundo nivel más leve dentro de su escala de cuatro categorías. Dos de esas alertas corresponden a la campaña del campeón:

  • El 0-0 con Cabo Verde: para el debut de España se registró un atípico movimiento de 4,8 millones de dólares en Polymarket apostados a que España no ganaría.
  • El gol anulado ante Arabia Saudita: la atención se centró en el cuarto tanto convertitdo por Ferrán Torres, el cual fue anulado tras una revisión del VA. Esto generó una actividad inusual en el mercado.

Christian Kalb, excolaborador del organismo, aclaró que una alerta no implica necesariamente una manipulación, ya que existen conductas atípicas en cuotas o liquidez que tienen explicaciones legales.

Por su parte, la FIFA negó rotundamente las acusaciones al asegurar que no detectó actividad sospechosa ni indicios de manipulación en ningún juego.

Las otras situaciones detalladas en el informe

Los mencionados episodios, en los cuales España fue protagonista, no fueron los únicos:

  • La expulsión de Themba Zwane: el jugador sudafricano vio la tarjeta roja a los 84 minutos en el debut frente a México.
  • El caso Folarin Balogun: Polymarket abrió un mercado para apostar si el delantero estadounidense jugaría ante Bélgica tras ser expulsado contra Bosnia y Herzegovina. Días después, la FIFA suspendió su sanción y le permitió jugar, una medida excepcional que no ocurrió con ninguno de los otros 14 expulsados del Mundial.

Como dato llamativo, se estima que durante esta Copa del Mundo se apostaron cerca de 240.000 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el doble de lo registrado en Qatar 2022.

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