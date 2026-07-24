Genaro Bartolucci integrará el equipo argentino en el Sudamericano Sub 16, en Colombia

Genaro Bartolucci es una de las grandes promesas del tenis de Mendoza y sus logros vuelven a tener proyección internacional con la convocatoria para formar parte del equipo argentino en el Sudamericano Sub 16.
Genaro Bartolucci, una de las grandes promesas del tenis de Mendoza, recibió la convocatoria para formar parte del equipo argentino en el Sudamericano Sub 16.
Genaro Bartolucci es una de las grandes promesas del tenis de Mendoza y sus logros vuelven a tener proyección internacional con la convocatoria para formar parte del equipo argentino en el Sudamericano Sub 16.
El tenista formado en el Mendoza Tenis Club se coronó recientemente en la categoría Sub 16 del 3er Nacional de Menores jugado en Rosario al vencer en la final a otro mendocino, Tomás Alonso, por un doble 6-3. Juntos ganaron también en dobles.
Ese título, además del obtenido en marzo en Mendoza, le permiten liderar el ranking nacional por encima del marplatense Matías Iriart, el ya nombrado Alonso, Juan Porto, de La Plata, y Juan Bazán, de Bell Ville, Córdoba.
Bartolucci tiene como entrenadores a Francisco Bahamonde, Rodrigo Scattareggia y Claudio Amigo (PF) y compartirá el equipo nacional masculino con Agustín Luna y Máximo Cataldi, como capitán estará Martín Errecalde y el preparador físico será Juan Manuel Tiseyra. Por el lado del representativo femenino viajarán Caira Vega, Ambar Corvalán e Isabel Arabarco, acompañadas por la capitana Bettina Fulco.
El Sudamericano de tenis por equipos Sub 16 de la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT) se disputará del 3 al 8 de agosto en las instalaciones del América Tenis ubicadas en la ciudad de Bogotá, Colombia. El certamen es clasificatorio para la Copa Davis Junior 2026.
Tomás Alonso, otro representante mendocino, también estará en el Sudamericano Sub 16 pero representando a Chile.
Sus destacadas actuaciones le abrieron la posibilidad de competir a nivel internacional representando al vecino país.