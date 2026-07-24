Genaro Bartolucci integrará el equipo argentino en el Sudamericano Sub 16, en Colombia

Bartolucci tiene como entrenadores a Francisco Bahamonde, Rodrigo Scattareggia y Claudio Amigo (PF) y compartirá el equipo nacional masculino con Agustín Luna y Máximo Cataldi, como capitán estará Martín Errecalde y el preparador físico será Juan Manuel Tiseyra. Por el lado del representativo femenino viajarán Caira Vega, Ambar Corvalán e Isabel Arabarco, acompañadas por la capitana Bettina Fulco.

El Sudamericano de tenis por equipos Sub 16 de la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT) se disputará del 3 al 8 de agosto en las instalaciones del América Tenis ubicadas en la ciudad de Bogotá, Colombia. El certamen es clasificatorio para la Copa Davis Junior 2026.

Tomás Alonso también estará en el Sudamericano Sub 16

Tomás Alonso, otro representante mendocino, también estará en el Sudamericano Sub 16 pero representando a Chile.

Sus destacadas actuaciones le abrieron la posibilidad de competir a nivel internacional representando al vecino país.