De conquistar Roland Garros a ser detenida por una presunta estafa

Según las investigaciones, ocurrió en 2022 contra una mujer. Un presunto cirujano ortopédico en París le exigió 300 mil yenes para cubrir supuestos gastos de aduana por las pertenencias de su difunta esposa.

Rika Hiraki fue detenida por presunta estafa.

Las pruebas, las cuentas y la postura de la ex N°72 del mundo

Las autoridades afirman que los 300 mil yenes (unos 1.800 dólares) de la víctima fueron transferidos directamente a una cuenta bancaria abierta a nombre de Rika Hiraki. Además, la acusación habla de otra transferencia de aproximadamente 270 mil yenes que supuestamente pasó por una cuenta de criptomonedas, la cual también se encuentra registrada bajo el nombre de la exjugadora.