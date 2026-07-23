Inicio Ovación Tenis Roland Garros
Tenis

De conquistar Roland Garros a ser detenida por una presunta estafa

La ahora extenista, quien conquistó Roland Garros en dobles mixtos, fue arrestada por la policía tras quedar implicada en un fraude financiero

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
La extenista levantó el trofeo de Roland Garros.

La extenista levantó el trofeo de Roland Garros.

El tenis japonés atraviesa momentos de absoluta conmoción tras la inesperada detención de Rika Hiraki. La extenista fue arrestada por la policía de su país en el marco de una investigación sobre una hipotética estafa online.

Según las investigaciones, ocurrió en 2022 contra una mujer. Un presunto cirujano ortopédico en París le exigió 300 mil yenes para cubrir supuestos gastos de aduana por las pertenencias de su difunta esposa.

Rika Hiraki fue detenida por presunta estafa.

Rika Hiraki fue detenida por presunta estafa.

Las pruebas, las cuentas y la postura de la ex N°72 del mundo

Las autoridades afirman que los 300 mil yenes (unos 1.800 dólares) de la víctima fueron transferidos directamente a una cuenta bancaria abierta a nombre de Rika Hiraki. Además, la acusación habla de otra transferencia de aproximadamente 270 mil yenes que supuestamente pasó por una cuenta de criptomonedas, la cual también se encuentra registrada bajo el nombre de la exjugadora.

Para corroborar las sospechas, los investigadores se basan principalmente en imágenes de cámaras de seguridad. Dichas grabaciones muestran a Hiraki retirando el dinero de la cuenta bancaria el mismo día en que se recibió la transferencia original.

Rika Hiraki gan&oacute; Roland Garros 1997 en dobles mixtos junto al tenista indio Mahesh Bhupathi.

Rika Hiraki ganó Roland Garros 1997 en dobles mixtos junto al tenista indio Mahesh Bhupathi.

Las búsquedas continúan sobre otros movimientos financieros y sobre la cuenta de criptomonedas para determinar si existen más víctimas vinculadas a esta misma red. La situación genera un fuerte impacto dado el notable perfil deportivo de la implicada:

  • Fue N°72 del mundo en singles.
  • Alcanzó el N°26 del mundo en dobles.
  • Hizo historia al ser la primera jugadora de su país en ganar un Grand Slam en más de veinte años.
  • Conquistó el dobles mixto de Roland Garros en 1997 junto a Mahesh Bhupathi.

A sus 54 años, Rika Hiraki niega rotundamente cualquier implicación en el caso. Al ser interrogada por los agentes policiales, declaró que no recuerda en absoluto los hechos de los que se la acusa.

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas