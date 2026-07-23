De conquistar Roland Garros a ser detenida por una presunta estafa

El tenis japonés atraviesa momentos de absoluta conmoción tras la inesperada detención de Rika Hiraki. La extenista fue arrestada por la policía de su país en el marco de una investigación sobre una hipotética estafa online.
La ahora extenista, quien conquistó Roland Garros en dobles mixtos, fue arrestada por la policía tras quedar implicada en un fraude financiero
El tenis japonés atraviesa momentos de absoluta conmoción tras la inesperada detención de Rika Hiraki. La extenista fue arrestada por la policía de su país en el marco de una investigación sobre una hipotética estafa online.
Según las investigaciones, ocurrió en 2022 contra una mujer. Un presunto cirujano ortopédico en París le exigió 300 mil yenes para cubrir supuestos gastos de aduana por las pertenencias de su difunta esposa.
Las autoridades afirman que los 300 mil yenes (unos 1.800 dólares) de la víctima fueron transferidos directamente a una cuenta bancaria abierta a nombre de Rika Hiraki. Además, la acusación habla de otra transferencia de aproximadamente 270 mil yenes que supuestamente pasó por una cuenta de criptomonedas, la cual también se encuentra registrada bajo el nombre de la exjugadora.
Para corroborar las sospechas, los investigadores se basan principalmente en imágenes de cámaras de seguridad. Dichas grabaciones muestran a Hiraki retirando el dinero de la cuenta bancaria el mismo día en que se recibió la transferencia original.
Las búsquedas continúan sobre otros movimientos financieros y sobre la cuenta de criptomonedas para determinar si existen más víctimas vinculadas a esta misma red. La situación genera un fuerte impacto dado el notable perfil deportivo de la implicada:
A sus 54 años, Rika Hiraki niega rotundamente cualquier implicación en el caso. Al ser interrogada por los agentes policiales, declaró que no recuerda en absoluto los hechos de los que se la acusa.